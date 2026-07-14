Tesla und Samsung Partnerschaft: Neue AI5-Chips bereit für den Wettbewerb mit NVIDIA

Die Zusammenarbeit zwischen dem US-Unternehmen Tesla und dem südkoreanischen Tech-Giganten Samsung Electronics hat eine neue Stufe erreicht. Samsung-Ingenieure haben die Entwicklung der AI5-Chips der nächsten Generation für Tesla abgeschlossen, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Diese Neuerung dürfte nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch den Markt für High-Tech-Rechensysteme grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut James Kim, dem leitenden Technologie-Chef von Samsung, werden die AI5-Chips auf Basis des fortschrittlichsten 2nm-Prozesses des Unternehmens gefertigt. Die Massenproduktion dieser Komponenten wird im neuen Samsung-Werk in Taylor, USA, stattfinden. Dies ist von strategischer Bedeutung für Tesla, um die Logistik und die Sicherheit der Produktionskette zu gewährleisten.

Wettbewerb auf Augenhöhe mit NVIDIA

Elon Musk betonte in früheren Aussagen, dass das Tesla AI5-System alle Erwartungen übertreffen werde. Laut ixbt.com entspricht die Leistung eines einzelnen AI5-Chips den bekannten Chips der Hopper-Architektur von NVIDIA. In einer Konfiguration mit zwei Chips kann er problemlos mit den neuesten Blackwell-Lösungen der NVIDIA-Plattform konkurrieren.

Laut Musk liegt der Hauptvorteil der Tesla-Lösung in ihrer Kosteneffizienz und hohen Energieeffizienz. Dies ermöglicht erhebliche Einsparungen bei Kapital und Ressourcen bei der Verarbeitung von AI-Algorithmen. Das AI5-Projekt ist das erste Produkt in der Geschichte von Tesla, das auf 2nm-Technologie umsteigt, was die technologische Führungsposition in diesem Bereich festigt.

Technologischer Durchbruch und Anwendungsbereiche

Marktanalysten hatten vermutet, dass Samsung diese komplexe Technologie erst bei der AI6-Generation einsetzen würde. Dass der AI5-Chip jedoch bereits jetzt auf den 2nm-Prozess umgestellt wird, bestätigt, dass die Ausbeute von Samsung bei dieser Technologie über 60 Prozent liegt. Dies gilt in der Branche als sehr hoher und zuverlässiger Wert.

Es ist anzumerken, dass Tesla die Entwürfe für seine Chips sowohl bei Samsung als auch bei TSMC eingereicht hat. Da die Methoden beider Hersteller unterschiedlich sind, kann es kleine Unterschiede zwischen den Chip-Versionen geben. Die Samsung-Version hat die Vorbereitungsphase für die Produktion erfolgreich durchlaufen und alle Anpassungsarbeiten sind abgeschlossen.

Die neuen AI5-Chips werden kurzfristig nicht in Tesla-Elektroautos eingebaut. Elon Musk bestätigte, dass diese Mikrochips in erster Linie in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

Steigerung des intellektuellen Potenzials der Optimus-Humanoide-Roboter;

Aufbau von Supercomputer-Clustern auf Basis von künstlicher Intelligenz;

Selbstlernende Systeme zur Verarbeitung großer Datenmengen.

Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein, um Tesla von einem reinen Automobilhersteller zu einem der weltweit größten Konzerne für künstliche Intelligenz und Robotik zu machen. Die enge Zusammenarbeit mit Samsung sichert zweifellos einen Vorsprung im technologischen Wettlauf.