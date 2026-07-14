Lenovo stellt den kompakten und leistungsstarken ThinkCentre neo 50q Gen 6 Mini-PC vor

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Lenovo stellt den kompakten und leistungsstarken ThinkCentre neo 50q Gen 6 Mini-PC vor

Lenovo hat sein Produktportfolio um den ThinkCentre neo 50q Gen 6 Mini-PC der neuen Generation erweitert. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine kompakten Abmessungen und ein unerwartetes Leistungsniveau aus. Trotz eines Gehäusevolumens von nur 1 Liter ist es in der Lage, nicht nur Büroaufgaben, sondern auch moderne Spiele problemlos zu bewältigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das neue Modell für den vertikalen und horizontalen Betrieb ausgelegt. Die Abmessungen des Geräts betragen 179 x 183 x 37 mm bei einem Gewicht von nur 1,1 kg. Ein solch geringer Platzbedarf ermöglicht erhebliche Einsparungen auf dem Schreibtisch, was für moderne minimalistische Büros und Heimarbeitsplätze entscheidend ist.

Intel Lunar Lake Prozessoren und Gaming-Fähigkeiten

Das Hauptmerkmal des ThinkCentre neo 50q Gen 6 liegt in seiner internen Hardware. Der Computer ist mit den neuesten Prozessoren der Lunar Lake Architektur von Intel ausgestattet. Kunden können zwischen den Modellen Core Ultra 5 226V oder dem leistungsstärkeren Core Ultra 7 256V wählen. Diese Chips sind für ihre Energieeffizienz und ihr hohes Grafikpotenzial bekannt.

Obwohl dieser Mini-PC nicht als professionelles Gaming-Gerät gilt, kann sein integriertes Grafiksystem viele moderne Spiele bei minimalen Einstellungen stabil ausführen. Dies macht ihn zu einem universellen Gerät: geeignet für die Arbeit am Tag und zur Unterhaltung am Abend.

Was die technischen Daten betrifft, so ist zu erwähnen, dass er mit 16 GB RAM ausgestattet ist. Eine Besonderheit der Lunar Lake Prozessoren ist, dass die Speicherchips direkt auf dem Prozessorsubstrat platziert sind. Daher können Benutzer den RAM-Speicher in Zukunft nicht eigenständig erweitern.

Konnektivität und Schnittstellen

Für die Datenspeicherung ist das Gerät mit SSD-Laufwerken ab 512 GB ausgestattet. Je nach Konfiguration unterstützt das Modell die WLAN-Standards Wi-Fi 6 oder das neueste Wi-Fi 7. Die Auswahl an Anschlüssen für externe Geräte ist ebenfalls recht umfangreich:

  • Fünf USB-A-Anschlüsse;
  • Ein USB-C-Anschluss;
  • HDMI- und DisplayPort-Videoausgänge;
  • RJ45-Netzwerkanschluss.
Der Einstiegspreis für den Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 liegt bei 1180 Dollar. Es wird erwartet, dass dieses Gerät aufgrund seiner Kompaktheit und der neuen Intel-Technologien die Aufmerksamkeit von Geschäftsanwendern im High-End-Segment auf sich ziehen wird.

LenovoThinkCentreIntelMini-PCTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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