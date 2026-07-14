In der modernen Technologiewelt ist ein interessanter und etwas unerwarteter Trend zu beobachten: Milliardäre und bekannte Startup-Gründer, die bereits ein riesiges Vermögen angehäuft und den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht haben, kehren wie einfache Ingenieure an ihre Schreibtische zurück. Der Hauptgrund dafür ist die Angst, die wichtigste Phase der AI-Revolution zu verpassen, sowie die beispiellosen finanziellen Möglichkeiten, die diese Technologie verspricht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Kürzlich machte Tom Blomfield, Gründer großer Projekte wie GoCardless und Monzo, eine unerwartete Ankündigung. Er gab seine Partnerposition bei der renommierten Y Combinator auf, um dem Computing-Team von Anthropic als einfacher technischer Mitarbeiter beizutreten. Blomfields Entscheidung ist Teil eines neuen Trends in der Technologiewelt. Er zog es vor, den Chefsessel zu verlassen, um an der "Frontlinie" der künstlichen Intelligenz zu arbeiten.

Von der Führungsebene zum Engineering: Unerwartete Wechsel

Blomfield ist auf diesem Weg nicht allein. Auch Instagram-Mitbegründer Mike Krieger kam 2024 als Chief Product Officer (CPO) zu Anthropic. Zudem schloss sich Andrej Karpathy, einer der Gründer von OpenAI und ehemaliger Leiter der AI-Abteilung bei Tesla, im Mai dem Team von Anthropic an. Karpathy ist der Ansicht, dass die nächsten Jahre die entscheidendste Phase für die Entwicklung von Large Language Models (LLM) sein werden.

Interessanterweise sind diese Experten oft bereit, unter einfachen, hierarchielosen Titeln wie "Member of technical staff" zu arbeiten. Zum Beispiel verließ Peter Bailis seine Position als CTO bei Workday, einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 8 Milliarden Dollar, nach weniger als einem Jahr, um im März als einfacher Spezialist zu Anthropic zu wechseln. Dies zeigt, dass praktische Erfahrung im AI-Bereich mehr zählt als jeder hochtrabende Titel.

Neue Startups und riesige Investitionen

Eine weitere Gruppe erfahrener Unternehmer gründet ihre eigenen neuen AI-Startups. Der ehemalige Facebook-Topmanager Chamath Palihapitiya kehrte zum ersten Mal seit 2011 in das operative Management zurück und gründete ein Startup für korporatives AI-Coding namens 8090 Labs. Das Projekt konnte bereits 135 Millionen Dollar an Investitionen unter der Führung von Salesforce Ventures einsammeln.

Einen ähnlichen Schritt unternahm Eric Wu, der Opendoor ein Jahrzehnt lang leitete. Er startete das Projekt NavigateAI, das sich auf die Entwicklung eines AI-Copiloten für die Baubranche spezialisiert hat, und sammelte 25 Millionen Dollar an Startkapital ein. Wu erklärt seine Entscheidung so: "Ich habe erkannt, dass ich es zutiefst bereuen würde, wenn ich in 10 Jahren zurückblicke und sehe, dass ich nichts mit AI gemacht habe."

Diese Prozesse spiegeln sich auch in den Daten von ixbt.com wider. Experten betonen, dass die aktuelle Ära ein historischer Wendepunkt ist, vergleichbar mit der Entstehung des Internets oder der Smartphone-Revolution. Deshalb wollen selbst die erfolgreichsten Menschen diesen "Zug" nicht verpassen. Auch für junge Programmierer und Unternehmer in Usbekistan ist dieser Trend ein wichtiges Signal, das zeigt, wie ernst der Wettbewerb auf dem globalen AI-Markt geworden ist.