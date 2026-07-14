X ändert seine Algorithmen: Die Plattform wird weniger zum „Schlachtfeld“

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X ändert seine Algorithmen: Die Plattform wird weniger zum „Schlachtfeld“

Das soziale Netzwerk X (ehemals Twitter), das Elon Musk gehört, hat wichtige Änderungen an seinen Algorithmen vorgenommen, um die Qualität der Interaktion zwischen Nutzern zu verbessern und das aggressive Umfeld auf der Plattform zu reduzieren. Das System priorisiert nun Beiträge und Kommentare von gegenseitig abonnierten Freunden (Mutuals). Dies gab der Produktleiter des Unternehmens, Nikita Bier, laut Techcrunch.com bekannt. berichtet.

Nikita Bier betonte, dass diese wichtigen Informationen zuvor in den Algorithmen nicht berücksichtigt wurden, was dazu führte, dass Kommentare von engen Bekannten der Nutzer nach unten rutschten. Dies hatte den Kommentarbereich in ein „Schlachtfeld“ verwandelt, auf dem sich Fremde gegenseitig bekämpften. Nach der Änderung werden Nutzer nun zuerst die Meinungen der Menschen sehen, die sie kennen und mit denen sie interagieren.

Zentrum für Community und Interessen

Diese scheinbar kleine „Korrektur“ soll das allgemeine Klima der Plattform grundlegend verändern. Laut Bier wird der neue Algorithmus dazu beitragen, Gruppen und Communities rund um die Interessen der Nutzer zu bilden. Dies war eine der Funktionen, die sich viele Nutzer schon lange gewünscht hatten. X soll nun kein digitaler Raum mehr sein, in dem verschiedene Stimmen nur durcheinander schreien, sondern ein Ort für echten Austausch werden.

In letzter Zeit hat die Plattform X eine Reihe von Neuerungen eingeführt, die darauf abzielen, Content-Creator zu unterstützen. So hat das Unternehmen beispielsweise Anfang des Jahres sein Vergütungssystem geändert, um originelle Inhalte anstelle von kopiertem Material von anderen Seiten zu fördern. Zudem wurde kürzlich ein neuer Video-Editor eingeführt, der die Bearbeitung von Videos direkt auf der Plattform ermöglicht.

Wettbewerb und der Einfluss von Threads

Dieser Schritt von X erfolgt in einer Zeit, in der der Wettbewerb mit der zu Meta gehörenden Plattform Threads zunimmt. Threads gab kürzlich bekannt, dass die Zahl der monatlich aktiven Nutzer 500 Millionen erreicht hat, und führte die Funktion „Your Algo“ ein, mit der Nutzer ihre Feeds persönlich steuern können.

Auch für Nutzer in Usbekistan könnten diese Änderungen spürbar sein. Wenn man bedenkt, dass lokale Diskussionen oft von Beleidigungen und Missverständnissen geprägt sind, wird die Fokussierung der Algorithmen auf Inhalte von Freunden und Bekannten dazu beitragen, die Kommunikationskultur im sozialen Netzwerk zumindest ein wenig zu regulieren. X wird nun nicht nur zu einer Nachrichtenquelle, sondern auch zu einem komfortableren Raum für den Austausch mit Gleichgesinnten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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