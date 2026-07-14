Uber-Strategie: Warum das Unternehmen keine "Alles-App" werden will

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Uber-Strategie: Warum das Unternehmen keine "Alles-App" werden will

Der weltweit bekannte Tech-Gigant Uber baut sein Tätigkeitsfeld weiter aus, doch die Unternehmensführung strebt nicht danach, dem Weg von "Super-Apps" wie Grab in Asien zu folgen. In einem Interview mit TechCrunch enthüllte Ubers Chief Product Officer Sachin Kansal die neuen Richtungen des Unternehmens, einschließlich Plänen für Hotelbuchungen und autonome Fahrzeuge. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im letzten Jahr haben Uber-Nutzer die Möglichkeit erhalten, innerhalb der App nicht nur Taxis zu rufen oder Essen zu bestellen, sondern auch Hotels über die Expedia-Plattform zu buchen, in Europa Boote zu mieten und spezielle Kurierdienste zu nutzen. Kansal betont, dass der Reisebereich zur dritten wichtigen Säule für Uber wird. Statistiken zufolge finden 1,5 Milliarden jährliche Fahrten auf der Plattform außerhalb der Heimatstadt des Nutzers statt.

Finanzdienstleistungen und Neuigkeiten für Fahrer

Uber arbeitet an der Schaffung eines Finanzökosystems, nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Fahrer und Kuriere. Derzeit wurden Debitkarten namens Uber Pro eingeführt, mit denen Dienstleister ihre Einnahmen sofort verwalten können. Das Unternehmen bietet Fahrern zudem digitale Aufgaben wie Data Labeling als zusätzliche Einnahmequelle an.

Dennoch beabsichtigt Uber nicht, traditionelle Bankdienstleistungen vollständig zu übernehmen. Beim "Buy Now, Pay Later" (BNPL)-System zieht es das Unternehmen beispielsweise vor, mit Branchenpartnern zusammenzuarbeiten, anstatt ein eigenes Produkt zu entwickeln. Laut Sachin Kansal strebt Uber nicht danach, "alles für jeden" zu sein, sondern konzentriert sich auf die Qualität der Dienste, die sein Kerngeschäft ergänzen.

Robotaxis und das AV Labs-Projekt

Eines der interessantesten und geheimnisvollsten Projekte des Unternehmens ist die vor sechs Monaten gegründete Abteilung AV Labs. Diese Einheit verwaltet eine Flotte von Fahrzeugen, die mit speziellen Sensoren ausgestattet sind. Die Hauptaufgabe dieser Fahrzeuge ist nicht die Personenbeförderung, sondern die Sammlung riesiger Datenmengen für autonome Fahrtechnologien.

Diese Initiative ist für Uber von strategischer Bedeutung. Obwohl das Unternehmen mit Marktführern im Bereich autonomer Fahrzeuge wie Waymo zusammenarbeitet, ermöglicht ihm eine eigene Datenbank, eine unabhängige Marktposition zu wahren. In Zukunft sollen diese durch AI verbesserten Systeme die Servicequalität sowohl für Fahrer als auch für Passagiere auf ein neues Niveau heben.

Auch auf dem Markt in Usbekistan sind Entwicklungstrends ähnlich wie bei Uber zu beobachten. Während lokale Aggregatoren allmählich mit Lieferdiensten und anderen Angeboten integrieren, zeigt die Erfahrung von Uber, in welche Richtung die globale technologische Transformation verläuft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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