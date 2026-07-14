Vardavar — Eines der fröhlichsten und lebendigsten Feste in Armenien

Das Vardavar-Fest, das jedes Jahr im Sommer in Armenien gefeiert wird, gilt als eine der lebendigsten und fröhlichsten Traditionen des Landes. An diesem Tag begießen sich die Menschen auf den Straßen gegenseitig mit Wasser und verbreiten festliche Stimmung.

Vardavar wird 14 Wochen nach Ostern gefeiert und ist nach christlicher Tradition mit einem religiösen Feiertag verbunden, der der Verklärung Jesu Christi gewidmet ist. An diesem Tag bespritzen sich Menschen jeden Alters in fast allen Regionen Armeniens gegenseitig mit Wasser und übermitteln gute Wünsche.

Historiker betonen, dass die Wurzeln von Vardavar bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Einigen Quellen zufolge ist das Fest mit Ritualen verbunden, die in der antiken hellenistischen Zeit zu Ehren von Astghik, der Göttin der Liebe und Schönheit, abgehalten wurden. Später verschmolz es mit christlichen Traditionen und nahm seine heutige Form an.

Heutzutage wird Vardavar nicht nur als religiöses Fest, sondern auch als Volksfest gefeiert. An diesem Tag sind die Straßen voller festlichem Lärm, und Touristen nehmen gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung an der Wassertradition teil. So ist Vardavar als eines der beliebtesten Feste Armeniens anerkannt, das Freude, Zusammengehörigkeit und sommerliche Stimmung zelebriert.