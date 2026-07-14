Liverpool spart Millionen dank Einigung mit Arne Slot

Der englische Klub Liverpool hat in einer finanziellen Angelegenheit bezüglich des ehemaligen Cheftrainers Arne Slot einen unerwarteten Durchbruch erzielt. Es wurde bekannt, dass die Zusage des niederländischen Fachmanns, die Nationalmannschaft seines Landes zu übernehmen, dem Verein aus Merseyside mehrere Millionen Pfund einspart. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut einem Bericht von De Telegraaf wurden durch die zwischen der Liverpooler Führung und Arne Slot getroffene Vereinbarung alle Hindernisse für den Wechsel des Trainers zur niederländischen Nationalmannschaft beseitigt. Dieser Transfer ermöglicht es dem Vertreter der Premier League, die restlichen Gehaltszahlungen an Slot erheblich zu reduzieren, da der Trainer offiziell eine neue Stelle antritt.

Zur Information: Nach dem Ausscheiden von Arne Slot bei Liverpool war der Verein verpflichtet, ihm die vertraglich vereinbarte Abfindung zu zahlen. Üblicherweise zahlen englische Klubs entlassenen Trainern so lange ihr monatliches Gehalt weiter, bis diese eine neue Anstellung finden. Die Zusammenarbeit von Slot mit dem Königlichen Niederländischen Fußballverband (KNVB) nimmt dem Verein diese Last jedoch teilweise ab.

Finanzielle Einsparungen und Details der neuen Vereinbarung

Ersten Schätzungen zufolge war der Dreijahresvertrag, den Slot bei Liverpool unterzeichnet hatte, mit insgesamt 25 Millionen Pfund dotiert. Während sein Gehalt in der ersten Saison 8 Millionen Pfund betrug, stieg dieser Betrag nach dem Titelgewinn weiter an. Mit dem Wechsel des Trainers zur Nationalmannschaft muss Liverpool möglicherweise nur noch die Differenz zwischen seinem neuen Gehalt und seinem früheren Vertrag ausgleichen, was eine große Ersparnis für den Verein bedeutet.

Diese Situation unterscheidet sich von anderen Fällen in der Geschichte des englischen Fußballs. Louis van Gaal beispielsweise arbeitete nach seinem Abschied von Manchester United ein Jahr lang nicht, um seine volle Abfindung in Höhe von 10 Millionen Pfund zu erhalten. Arne Slot hingegen zog es vor, seine Karriere fortzusetzen und dabei professionelle Beziehungen zu wahren.

Der niederländische Fachmann hatte auch ein Angebot eines anderen englischen Klubs, Fulham. Die Londoner sahen ihn als Hauptkandidaten für die Nachfolge von Marco Silva. Slot zog es jedoch vor, das Nationalteam seines Heimatlandes zu trainieren, anstatt einen Konkurrenten in der Premier League zu übernehmen, und lehnte Fulham ab.

Derzeit arbeitet der KNVB daran, die Ernennung vor den Nations-League-Spielen gegen Deutschland im September abzuschließen. Die Unterstützung von Liverpool in diesem Prozess war sowohl für den niederländischen Fußball als auch für das Budget des Klubs vorteilhaft. Nach einer kurzen, aber erfolgreichen Zeit bei den Merseysiders ist Arne Slot nun bereit, seine Philosophie auf internationaler Bühne zu präsentieren.