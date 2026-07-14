Ein neuer Gigant in der Welt der KI: Nous Research mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet

Das Startup Nous Research, bekannt für seine Open-Source-Lösungen im Bereich der KI-Technologie, steht kurz vor dem Abschluss einer neuen Investitionsrunde. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird der Marktwert des Unternehmens auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt. Diese Kennzahl verdeutlicht, wie schnell sich das junge Unternehmen eine bedeutende Position auf dem globalen Technologiemarkt erarbeitet hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Berichten zufolge wird die neue Finanzierungsrunde von Robot Ventures geleitet. Auch USV und eine Reihe weiterer großer Investoren sind aktiv an diesem Prozess beteiligt. Nous Research plant, mindestens 75 Millionen Dollar aufzubringen. Bemerkenswert ist, dass diese Nachricht nur drei Monate nach der Ankündigung der 50-Millionen-Dollar-Serie-A-Finanzierungsrunde des Unternehmens kommt.

Der Hermes-Agent und sein technologischer Vorsprung

Das bekannteste Produkt von Nous Research ist ein KI-Agent namens Hermes . Ähnlich wie sein Konkurrent OpenClaw kann er lokal auf dem Computer des Benutzers ausgeführt werden, bietet jedoch einige einzigartige Vorteile. Insbesondere wird er mit einem fertigen Satz an "Skills" geliefert: Er kann Internetrecherchen durchführen, Programmiercode schreiben und Bilder analysieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Hermes-Agenten ist seine Fähigkeit, während der Interaktion mit dem Benutzer automatisch zu lernen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Benutzer können mit Hilfe dieses Agenten verschiedene Aufgaben automatisieren und über Plattformen wie Telegram und Discord mit ihm kommunizieren. Solche Tools sind bei Entwicklern sehr beliebt, da sie eine Fernsteuerung der KI ohne Unterbrechungen ermöglichen.

Open Source und Anerkennung durch die Community

Laut ixbt.com arbeitet Nous Research nicht nur an Software, sondern auch an einem dezentralen Netzwerk, das Rechenleistung bereitstellt. Die vom Unternehmen entwickelten Sprachmodelle, die auf mathematische Berechnungen und Programmierung spezialisiert sind, haben bereits die Aufmerksamkeit von Branchenexperten auf sich gezogen. Dass das Hermes-Projekt auf der Plattform GitHub über 214.000 "Sterne" gesammelt hat und 40.000 Mal geforkt wurde, unterstreicht seinen Stellenwert in der Community.

Das Unternehmen bietet seine Produkte nicht nur für PCs, sondern auch über Cloud-Systeme an. Benutzer können eine fertige Cloud-Version ohne komplexe Konfigurationen nutzen, wobei Tarifpläne zwischen 20 und 200 Dollar pro Monat zur Verfügung stehen. Das neu gewonnene Kapital soll in die Erweiterung der Hermes-Produktlinie und die weitere Optimierung des Geschäftsmodells fließen.

Nous Research wurde 2023 von Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Ryan Teknium und Shivani Mitra gegründet. In kurzer Zeit konnte das Unternehmen das Vertrauen einflussreicher Investoren wie Paradigm und OSS Capital gewinnen. Für Technologiebegeisterte und Entwickler bieten solche Open-Source-Projekte bequeme Möglichkeiten, KI zu erlernen und in der Praxis anzuwenden.