Die Weltmeisterschaft hat ihre entscheidende Phase erreicht – das Halbfinale. Das Turnier hat die vier stärksten Nationalmannschaften herausgefiltert, und die Fans werden nun Zeugen einiger der größten Rivalitäten der Fußballwelt. Dass die vier bestplatzierten Teams der FIFA-Weltrangliste das Halbfinale erreicht haben, lässt keinen Raum für Überraschungen, garantiert aber Fußball auf höchstem Niveau. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im ersten Halbfinale treffen Spanien und Frankreich aufeinander. Diese Begegnung kann als das derzeit vollkommenste Duell bezeichnet werden. Laut den Analysten von Goal.com ist die französische Nationalmannschaft derzeit eine unaufhaltsame Offensivkraft. Spanien hingegen zeichnet sich durch seine defensive Stabilität und die Fähigkeit aus, kaum Gegentore zuzulassen.

Frankreich gegen Spanien: Angriff gegen Abwehr

Experten sehen Frankreich als Favoriten. Während Tom Hindle einen 2:1-Sieg für die Franzosen vorhersagt, äußert sich Alex Labidou drastischer und betont, dass Spanien unter der Führung von Lamine Yamal eine herbe 0:3- oder 0:4-Niederlage erleiden könnte. Die Erfahrung Frankreichs und die Klasse ihres Kaders bringen sie dem Finale näher.

Das zweite Halbfinale wird ein echter Klassiker: England misst sich mit Argentinien. Die Beziehung zwischen diesen beiden Mannschaften ist historisch komplex und spannungsgeladen. Obwohl beide Teams während des Turniers ihr volles Potenzial noch nicht ganz ausschöpfen konnten, haben sie es durch individuelle Klasse bis in diese Phase geschafft.

Lionel Messi und die schicksalhafte Chance für England

Die englische Nationalmannschaft hinterlässt diesmal den Eindruck einer „Schicksalsmannschaft“. Experten sind der Meinung, dass trotz erkennbarer Probleme auf den Außenverteidigerpositionen die mentale Stärke und der Teamgeist den Einzug ins Finale sichern könnten. Der Faktor Lionel Messi ist jedoch in der Lage, jeden Plan zunichtezumachen.

Die argentinische Nationalmannschaft findet jedes Mal einen Weg aus schwierigen Situationen. Ryan Tolmich merkt an, dass Lionel Messi und seine Teamkollegen England durch Erfahrung und Spielkontrolle stoppen könnten. Es wird erwartet, dass dieses Duell nicht nur ein taktischer Kampf, sondern ein Kampf des Willens und Charakters wird.

Vor den Halbfinalspielen konzentrieren sich die Experten auf folgende Kernpunkte:

Frankreichs unaufhaltsame Offensivreihe;

Die Stabilität der spanischen Abwehr;

Lionel Messis Können in entscheidenden Momenten;

Englands physische und mentale Widerstandsfähigkeit.

Am Ende dieser Spiele werden wir die beiden Finalisten kennen, die um die prestigeträchtigste Trophäe der Fußballwelt kämpfen. Auch für Fußballfans in Usbekistan sind diese Spiele von großem Interesse, da alle vier Mannschaften im Land ihre eigenen Anhänger und leidenschaftlichen Fans haben.