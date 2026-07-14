Welche Grafikkarte wird für Assassin's Creed Black Flag Resynced benötigt? Testergebnisse

Das kürzlich veröffentlichte Assassin's Creed Black Flag Resynced hat mit seinen grafischen Möglichkeiten und Systemanforderungen die Aufmerksamkeit vieler Spieler auf sich gezogen. Experten von TechPowerUp haben 35 verschiedene Grafikkarten getestet, um den technischen Zustand dieses Projekts zu untersuchen. Es zeigt sich, dass das Spiel zwar nicht so anspruchsvoll ist wie die schwersten Unreal Engine 5-Projekte, aber dennoch moderne und leistungsstarke Hardware benötigt, um eine stabile Bildrate zu erreichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Testergebnissen zufolge benötigen Benutzer für 60 Bilder pro Sekunde (FPS) bei Full HD (1080p) Auflösung und maximalen Grafikeinstellungen Grafikkarten auf dem Niveau einer NVIDIA RTX 3070 Ti oder der neuen RTX 5060-Generation. Dies zeigt, dass das Spiel selbst für Mittelklasse-Computer eine erhebliche Last darstellt. Es ist erwähnenswert, dass alle Tests ohne Upscaling-Technologien durchgeführt wurden.

Hochwertiges Bild und Radeon-Überlegenheit

Bei einer Erhöhung der Qualität auf 1440p steigen die Anforderungen weiter. Um in diesem Modus stabile 60 FPS zu erreichen, ist mindestens eine RTX 5070 Grafikkarte erforderlich. Interessanterweise zeigten AMD Radeon -Karten in diesem Spiel eine hohe Effizienz. Zum Beispiel konnte das Modell RX 9070 XT bei 1440p fast mit der RTX 5080 gleichziehen, obwohl erwartet wurde, dass es mit der RTX 5070 Ti konkurriert.

Bei der höchsten 4K-Auflösung können nur wenige Flaggschiffe auf dem Markt die Aufgabe bewältigen. Experten berichten, dass auf diesem Niveau kaum eine andere Karte als die RTX 5090, RTX 4090 und RTX 5080 die Bildrate über 60 halten kann. Dies bestätigt, wie visuell reichhaltig und ressourcenhungrig das Spiel ist.

Raytracing und Technologien

Wenn die Raytracing-Technologie aktiviert ist, sinkt die Leistung drastisch. Selbst die als am stärksten geltende RTX 5090 Grafikkarte erreichte bei 4K-Auflösung mit Raytracing nur etwa 65 FPS. Dies deutet darauf hin, wie komplex die visuellen Effekte des Spiels sind.

Dennoch unterstützt Assassin's Creed Black Flag Resynced alle fortschrittlichen Errungenschaften des modernen Marktes. Das Spiel bietet Bildskalierungs- und Frame-Generation-Technologien von NVIDIA, AMD und Intel. Dies ermöglicht es Besitzern etwas schwächerer Systeme, das Spiel durch Optimierung der Einstellungen zu genießen. Die Analysten von TechPowerUp bewerteten das visuelle Gesamtbild des Spiels sehr positiv.