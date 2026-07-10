SpaceX stellt absoluten Weltraumrekord auf: Falcon 9-Stufe zum 36. Mal erfolgreich gestartet

·38·Technologie
SpaceX stellt absoluten Weltraumrekord auf: Falcon 9-Stufe zum 36. Mal erfolgreich gestartet

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat einen weiteren historischen Meilenstein bei der Frachtbeförderung ins All und der Wiederverwendbarkeit von Raketen gesetzt. Beim Start der neuesten Starlink-Satelliten absolvierte die erste Stufe einer Falcon 9-Rakete ihren 36. Flug und brach damit den Weltrekord. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Start erfolgte am 9. Juli von der Startrampe SLC-40 in Cape Canaveral, Florida, USA. Die Falcon 9 Block 5-Rakete brachte 29 Starlink-Satelliten erfolgreich in den niedrigen Erdorbit. Diese Mission ist nicht nur aufgrund ihrer technischen Aufgabe, sondern auch wegen der Demonstration technologischer Stabilität von Bedeutung.

Laut ixbt.com landete der Booster mit der Nummer B1067 nach Abschluss seiner Aufgabe vertikal auf einer speziellen schwimmenden Plattform im Atlantischen Ozean. Dies ist der 36. erfolgreiche Flug und die 36. Landung für diese Raketenstufe und stellt den höchsten Wert in der Geschichte von SpaceX dar.

Strategie zur Senkung der Kosten für Raumflüge

Das Hauptziel von SpaceX ist die maximale Reduzierung der Kosten für den Zugang zum Weltraum. Durch die wiederholte Nutzung der ersten Stufe gelingt es dem Unternehmen, die Kosten pro Flug um ein Vielfaches zu senken. Während die Nutzung eines Boosters 10-15 Mal vor einigen Jahren als riesiger Erfolg galt, hat sich dieser Wert heute mehr als verdoppelt.

Dieser Rekord zeugt von der wachsenden Kompetenz der SpaceX-Ingenieure bei der Wiederaufbereitung und Wartung von Raketen. Nach jeder erfolgreichen Landung unterziehen Spezialisten die Stufe einer gründlichen Inspektion und bereiten sie für die nächste Mission vor.

Es ist erwähnenswert, dass während SpaceX eine Vormachtstellung in diesem Bereich anstrebt, auch andere Länder an wiederverwendbaren Raketen arbeiten. Insbesondere wurde berichtet, dass am selben Tag in China erfolgreiche Tests der wiederverwendbaren Rakete Long March 10B durchgeführt wurden.

Für Weltraumbegeisterte und Experten bedeutet eine solche Nachricht eine neue Stufe im globalen technologischen Wettlauf. Die Langlebigkeit der Falcon 9-Rakete eröffnet neue Horizonte für die Zukunft, nicht nur für Satelliten, sondern auch für interplanetare Missionen und den Weltraumtourismus.

SpaceXFalcon 9StarlinkИлон МаскКоинот
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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