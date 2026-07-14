Usbekistan verlor, beeindruckte bei der WM 2026 aber mit einer Statistik

Die usbekische Nationalmannschaft konnte bei ihrer ersten Weltmeisterschaft ergebnistechnisch nicht die erhofften Erfolge erzielen. Doch ein in den FIFA Match Report Hub-Daten verzeichneter Wert beweist, dass unsere Spieler auf dem Platz bis zum Schluss gekämpft haben: Usbekistan hat bei der durchschnittlich zurückgelegten Distanz England und Brasilien hinter sich gelassen.

Das Ergebnis ist hart, aber der Einsatz stimmte

Die von Fabio Cannavaro trainierte usbekische Nationalmannschaft nahm 2026 zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer WM teil. Allein das war ein historisches Ereignis für den usbekischen Fußball.

Die Gruppenphase verlief jedoch ergebnistechnisch schwierig. Usbekistan verlor gegen Kolumbien mit 1:3, gegen Portugal mit 0:5 und gegen die DR Kongo mit 1:3. Das Team beendete das Turnier ohne Punkte und mit einem Torverhältnis von 2:11.

Dennoch zeigen die physischen Leistungsdaten auf dem Platz ein anderes Bild.

Usbekistan lief in jedem Spiel über 112 km

Daten zufolge legten die usbekischen Spieler in jedem Spiel durchschnittlich über 112 Kilometer zurück.

Dieser Wert macht Usbekistan zu einem der ausdauerndsten Teams der Weltmeisterschaft. Das Interessanteste daran ist, dass unsere Nationalmannschaft in dieser Hinsicht besser abgeschnitten hat als Schwergewichte wie England und Brasilien.

Team Durchschnittliche Distanz Usbekistan Über 112 km England 108,5 km Brasilien 106,2 km Katar 103,3 km

Diese Zahlen verdeutlichen eines: Auch wenn Usbekistan das Ergebnis verloren hat, war das Team in Sachen Bewegung, Pressing und Laufleistung keineswegs passiv.

Wer steht in den Top 10?

In der Liste der führenden Mannschaften bei der durchschnittlich zurückgelegten Distanz bei der WM 2026 belegt die USA den ersten Platz. Die Amerikaner liefen pro Spiel durchschnittlich 118,4 Kilometer.

Auf den weiteren Plätzen folgen Australien und Südkorea.

Platz Team Distanz 1 USA 118,4 km 2 Australien 117,1 km 3 Südkorea 115,8 km 4 Japan 114,9 km 5 Deutschland 114,2 km 6 Marokko 113,8 km 7 Schweiz 113,5 km 8 Uruguay 113,1 km 9 Kroatien 112,9 km 10 Spanien 112,7 km 23 Usbekistan Über 112 km

Dass Usbekistan auf Platz 23 gelistet ist, ist besonders für ein Debütantenteam kein schlechtes Ergebnis. Ja, die Anzeigetafel zeigt schmerzhafte Resultate. Aber in der Sprache des GPS ausgedrückt: Die Jungs sind nicht im „Sparmodus“ gelaufen.

Besser als England und Brasilien

Dass Usbekistan mehr Distanz zurückgelegt hat als England und Brasilien, ist besonders bemerkenswert.

Natürlich garantiert Laufen allein im Fußball keinen Sieg. Entscheidend ist, wie die Distanz zurückgelegt wurde, in welchen Zonen man sich bewegte und wie qualitativ hochwertig die Entscheidungen mit und ohne Ball waren.

Aber im Hinblick auf die körperliche Verfassung und Disziplin ist dieser Wert ein positives Signal. Die usbekischen Spieler haben gezeigt, dass sie bei diesem Turnier physisch gegen starke Gegner bestehen konnten.

Wo lag das Problem?

Usbekistan ist viel gelaufen, aber das Ergebnis blieb aus. Das bedeutet, dass das Hauptproblem nicht allein in der körperlichen Verfassung lag.

Dem Team fehlte es an Erfahrung, schnellen Entscheidungen, Konzentration in der Defensive und Effizienz im Angriff. Bei einer Weltmeisterschaft wird jeder Fehler bestraft, jede freie Zone wird zur Chance für den Gegner.

In den Spielen gegen Kolumbien, Portugal und die DR Kongo war genau dieser Unterschied spürbar: Usbekistan hat sich bemüht, aber die Gegner nutzten ihre Chancen deutlich abgeklärter.

Fayzullayev und Shomurodov schrieben Geschichte

Auch wenn die Ergebnisse hart waren, hat die WM 2026 einige wichtige Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs aufgeschlagen.

Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov sind als usbekische Torschützen bei einer Weltmeisterschaft in die Geschichte eingegangen. Dies ist ein wichtiges symbolisches Ereignis für künftige Generationen.

Usbekistan hat zum ersten Mal WM-Luft geschnuppert, sich mit den stärksten Gegnern gemessen und den ersten Schritt gemacht, um sich im Weltfußball zu präsentieren.

Was bedeutet dieser Wert?

Eine durchschnittliche Distanz von über 112 Kilometern ist nicht nur Statistik. Es bedeutet, dass das Team auf dem Platz nicht aufgegeben hat, gegen den Gegner angelaufen ist, gekämpft hat und versucht hat, sich physisch zu beweisen.

Für die nächste Stufe reicht das jedoch nicht aus. Jetzt muss der usbekische Fußball diese Ausdauer mit Qualität, schnellem Denken, taktischer Finesse und einer hohen Angriffseffizienz kombinieren.

Die Weltmeisterschaft hat uns eine bittere, aber notwendige Lektion erteilt: Nur mit Laufen geht es nicht, aber ohne Laufen geht es erst recht nicht.

Das wichtigste Fazit nach dem Debüt

Usbekistan hat die WM 2026 ohne Punkte beendet. Das ist die Wahrheit. Aber es ist auch wahr, dass das Team bei der physischen Leistung besser abgeschnitten hat als England und Brasilien.

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, diese Arbeit in Ergebnisse umzumünzen. Wenn man körperliche Verfassung, Charakter und Einsatz mit taktischer Qualität verbindet, kann Usbekistan bei den nächsten großen Turnieren ein anderes Gesicht zeigen.

Diese WM war hart. Aber für den usbekischen Fußball hat genau hier die erste große Lektion begonnen.