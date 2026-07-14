11-Milliarden-Dollar-Insel entsteht in Abu Dhabi

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, entsteht mit der Insel Fahid ein riesiges Projekt, das auf die Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit des Menschen ausgerichtet ist. In diesem modernen Komplex, dessen vollständige Inbetriebnahme für 2029 geplant ist, werden über 6.000 Wohneinheiten entstehen. Dies berichtete CNN .

Das auf 10,9 Milliarden Dollar geschätzte Projekt wird von dem im Besitz der Regierung von Abu Dhabi befindlichen Unternehmen Aldar Development umgesetzt. Emma McCree Breen, Vizepräsidentin des Unternehmens, betonte, dass jede architektonische Lösung und jedes Infrastrukturelement auf der Insel auf dem Prinzip entwickelt wurde, die menschliche Gesundheit positiv zu beeinflussen.

Grünflächen und ein gesunder Lebensstil

Experten zufolge wirken sich viele Grünflächen und eine fußgängerfreundliche Umgebung positiv auf die Gesundheit und das psychische Wohlbefinden aus. Aus diesem Grund wird durch das Zentrum der Insel Fahid ein insgesamt 10 Kilometer langer Berm Park führen. Hier werden Laufstrecken, Radwege und Erholungsgebiete eingerichtet.

Auf der insgesamt 2,7 Millionen Quadratmeter großen Insel werden verschiedene Wohnkategorien gebaut – von modernen Apartments bis hin zu luxuriösen Villen. Aldar zufolge beginnen die Immobilienpreise bei 517.000 Dollar und reichen bis zu 2 Millionen Dollar.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Projekts ist, dass über 70 Prozent der Wege auf der Insel beschattet gebaut werden. Dies ermöglicht es den Bewohnern, sich auch in den heißen Jahreszeiten bequem zu Fuß über die gesamte Insel zu bewegen. Zudem werden Einzelhandelsgeschäfte, Strandclubs, Wassersportzentren und Erholungsbereiche in das Gebiet integriert.

Bildung und internationale Anerkennung

Im September 2028 wird auf der Insel eine Filiale der berühmten GroßbritannienPrivatschule King's College School Wimbledon ihren Betrieb aufnehmen. Sie wird die weltweit erste Bildungseinrichtung sein, die vom US-amerikanischen Fitwel Zertifizierungssystem für gesundes Bauen akkreditiert wurde.

Die Insel Fahid selbst erhielt ebenfalls die höchste Drei-Sterne-Bewertung nach diesem internationalen System und wurde als weltweit erstes Projekt registriert, das dieses Ergebnis erzielt hat. Bei der Zertifizierung wurden wichtige Kriterien wie körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, Unterstützung der psychischen Gesundheit und Krankheitsprävention berücksichtigt.

„Viele Menschen glauben, dass ein Fitnessstudio oder ein SPA-Center in einem Gebäude für die Gesundheit ausreicht. In Wirklichkeit bedeutet Gesundheit, eine Umgebung zu schaffen, die den Menschen hilft, jeden Tag richtige und gesunde Entscheidungen zu treffen“, sagte Emma McCree Breen.

Zuvor wurde auch über das 27 Milliarden Dollar teure Projekt The Spine in Ägypten berichtet. Die neue Stadt soll eine Fläche von über 2 Millionen Quadratmetern einnehmen und 165 Wohn-, Geschäfts- und Gewerbetürme umfassen.