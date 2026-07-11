Akkukapazität von Apples erstem faltbaren Smartphone iPhone Ultra bekannt gegeben

Berichte, dass Apple an seinem ersten faltbaren Smartphone, dem iPhone Ultra, arbeitet, sorgen in der Technologiewelt für großes Interesse. Laut Informationen des bekannten chinesischen Insiders Digital Chat Station hat das Batteriesystem des neuen Geräts die Zertifizierung bestanden und es wird erwartet, dass es in Bezug auf die Kapazität sogar seinen Hauptkonkurrenten, die Samsung-Modelle, übertrifft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Zertifizierungsunterlagen zeigen, dass einer der Zulieferer von Apple eine aus zwei Batterien bestehende Einheit registriert hat. Ein zweiteiliges Batteriesystem ist bei faltbaren Smartphones üblich, da es ermöglicht, die Energiezellen in beiden Hälften des Geräts unterzubringen. Laut der Publikation ixbt.com beträgt die Nennkapazität der ersten Batterie 1921 mAh und die der zweiten 2962 mAh.

Die gesamte Nennkapazität dieser beiden Elemente beträgt 4883 mAh. Unter Berücksichtigung technischer Standards sowie des Unterschieds zwischen Nenn- und typischer Kapazität wird erwartet, dass das iPhone Ultra mit einem 5000 mAh Akku auf den Markt kommt. Dieser Wert ist zweifellos einer der höchsten in der Geschichte der Apple-Smartphones und wird den Nutzern eine lange Akkulaufzeit ermöglichen.

Wettbewerb und technische Überlegenheit

Zum Vergleich: Es wird geschätzt, dass das kommende Galaxy Z Fold8-Modell von Samsung mit einem 4800 mAh Akku ausgestattet sein wird. Nur die Top-Version dieser Serie, das Galaxy Z Fold8 Ultra, könnte über dieselbe 5000 mAh Stromquelle wie das Apple-Gerät verfügen. Somit wird das iPhone Ultra über eine größere Energiereserve verfügen als die Standard-Falt-Smartphones von Samsung.

Die Präsentation des iPhone Ultra wird für September nächsten Jahres erwartet, zeitgleich mit den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Obwohl es zuvor Gerüchte über Verzögerungen bei dem faltbaren Smartphone-Projekt gab, bestätigen die neuesten Informationen, dass Apple seinen festgelegten Plan verfolgt.

Der Insider Digital Chat Station hat sich bereits zuvor dadurch Glaubwürdigkeit erworben, dass er als einer der Ersten genaue Informationen über Geräte wie das Xiaomi 15 und Realme GT 7 Pro veröffentlicht hat. Daher werden diese Nachrichten über das iPhone Ultra von der Tech-Community ernst genommen. Es scheint, als wolle Apple mit diesem Schritt neue Standards auf dem Markt für faltbare Smartphones setzen.