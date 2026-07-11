Apple hat seine Produktionspläne für das kommende iPhone 17-Modell grundlegend geändert. Aktuellen Informationen zufolge sah sich der Technologiegigant gezwungen, das Produktionsvolumen des Basismodells um fast ein Drittel gegenüber den ursprünglich geplanten Werten zu senken. Diese Entscheidung steht in direktem Zusammenhang mit wirtschaftlichen Veränderungen auf dem Smartphone-Markt und steigenden Bauteilkosten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie der Insider Fixed Focus Digital mitteilt, hatte Apple ursprünglich geplant, die Auslastung der Produktionslinien um 15 Prozent zu senken. Im Laufe dieser Woche wurde dieser Wert jedoch auf 33 Prozent erhöht. Ein solch drastischer Schritt deutet auf signifikante Änderungen in der Strategie des Unternehmens für das kommende Jahr hin.

Speichermodulpreise wurden zum Hauptproblem

Als Hauptgrund für die Produktionskürzung werden die übermäßig gestiegenen Kosten für Speicherchips (RAM und Flash-Speicher) genannt. Da Apple in seinen Geräten hochwertige und schnelle Speichermodule verwendet, wirkt sich die Preisvolatilität auf dem Komponentenmarkt erheblich auf die Herstellungskosten des Smartphones aus. Für das Basismodell des iPhone 17 führt dies zu einer sinkenden Rentabilität.

Es ist erwähnenswert, dass High-End-Modelle wie das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max bisher nicht von solchen Einschränkungen betroffen sind. Die Pro-Versionen bieten dem Unternehmen höhere Margen, das heißt, die Differenz zwischen Herstellungskosten und Verkaufspreis ist größer. Daher beeinträchtigen teurere Komponenten die Rentabilität der Flaggschiff-Modelle nicht so stark wie beim Basismodell.

Preispolitik und zukünftige Veränderungen

Laut ixbt.com versucht Apple, die Preisstabilität im Smartphone-Segment aufrechtzuerhalten, obwohl das Unternehmen in letzter Zeit die Preise für seine PCs und Tablets erhöht hat. Die steigenden Kosten für Komponenten könnten es jedoch unmöglich machen, die Preise langfristig zu halten. Experten prognostizieren, dass die Smartphone-Preise ab der iPhone 18-Serie deutlich steigen werden.

Angesichts der hohen Nachfrage nach iPhones auf dem Markt in Usbekistan könnte die Produktionskürzung in Zukunft zu Engpässen bei den Basismodellen oder zu Preisen führen, die über den offiziellen Erwartungen liegen. Bisher hat Apple keine offizielle Stellungnahme zu diesen Informationen abgegeben.

Zur Information: Fixed Focus Digital, das diesen Bericht verbreitet hat, hat bereits in der Vergangenheit präzise Informationen über Apple-Produkte geliefert. Insbesondere wurde der Insider durch Berichte über das Design des iPhone SE4 und den Stopp des Foldable-Projekts des Unternehmens bekannt.