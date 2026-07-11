Weltgrößtes hybrides Solarkraftwerk in China in Betrieb genommen

Die China Three Gorges Corporation (CTG) hat einen revolutionären Schritt im Bereich der erneuerbaren Energien vollzogen und das weltweit größte hybride Solarkraftwerk in der Wüste Gobi in den kommerziellen Betrieb genommen. Der riesige Komplex in der Nähe von Hami im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang zieht mit seiner Kapazität von 1 GW und seiner einzigartigen Energiespeichertechnologie die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Projekt vereint zwei verschiedene Erzeugungstechnologien: traditionelle Photovoltaik-Paneele (900 MW) und solarthermische Anlagen (CSP, 100 MW). Der Komplex mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3,53 Milliarden Yuan (ca. 480 Millionen Dollar) erstreckt sich über eine Fläche von 1817 Hektar. Laut ixbt.com hat dieses Kraftwerk das 950 MW Noor Energy 1 Projekt in Dubai überholt und ist zum Weltmarktführer in seiner Kategorie geworden.

Nächtliche Energie durch geschmolzenes Salz

Der technologische Hauptvorteil dieses Projekts ist das auf geschmolzenem Salz basierende Energiespeichersystem. Tagsüber richten 260.000 spezielle Spiegel das Sonnenlicht auf Empfänger und erhitzen ein spezielles Wärmeträgermedium auf bis zu 550 °C. Die gespeicherte Wärme ermöglicht die Stromerzeugung auch nach Sonnenuntergang: Das heiße Salz wandelt Wasser in Dampf um, der die Turbinen antreibt.

Diese Technologie ermöglicht eine stabile Energieversorgung für 8 Stunden nach Sonnenuntergang ohne herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Ingenieure betonen, dass das Projekt verbesserte lineare Fresnel-Reflektoren verwendet, was die Effizienz im Vergleich zu ähnlichen Systemen um 10 Prozent steigert. Ein einheitliches Steuerungssystem koordiniert den Betrieb der Solarpaneele und der thermischen Einheit.

Wirtschaftliche und ökologische Effizienz

Sobald der Komplex in Hami seine volle Kapazität erreicht, wird er voraussichtlich jährlich etwa 2,07 TWh Strom erzeugen. Laut CTG-Berechnungen reicht diese Menge aus, um über 830.000 Haushalte unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. Für sonnige Regionen könnten solche Hybridtechnologien ein wichtiges Modell für die künftige Energiesicherheit sein.

China will seine Expansion im Energiesektor fortsetzen. Zukünftig ist geplant, die Kapazität des Kraftwerks Hami auf 3 GW zu erhöhen. Zudem wird derzeit in der Nähe eine weitere große Hybridanlage gebaut. Ihre Gesamtkapazität wird 1,5 GW betragen, wovon 1,3 GW auf Photovoltaik-Paneele und 150 MW auf solarthermische Erzeugung entfallen.

Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein bei der Lösung des Hauptnachteils erneuerbarer Energien — der Instabilität. Die Möglichkeit, auch ohne direkte Sonneneinstrahlung Energie zu erzeugen, verschafft grüner Energie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Kohle- und Gaskraftwerken.