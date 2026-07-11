1.285-Dollar-Ticket erreicht 1 Million: Die Lage vor dem Spiel Norwegen gegen England

Vor dem Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Norwegen und England sind auf dem Ticketmarkt beispiellose Preise zu beobachten. Bei einigen Wiederverkaufsangeboten erreicht der Preis für ein einzelnes Ticket bis zu 1 Million Dollar.

Interessanterweise war der ursprüngliche offizielle Preis dieser Tickets hunderte Male günstiger.

1.285-Dollar-Ticket auf 1 Million geschätzt

Laut Sky News werden einige Tickets für das Spiel Norwegen gegen England auf der offiziellen Wiederverkaufsplattform der FIFA für 1 Million Dollar angeboten.

Ursprünglich kostete jedes der beiden in den Verkauf gebrachten Tickets 1.285 Dollar. Später stieg ihr Wiederverkaufspreis sprunghaft auf eine Million Dollar an.

Es gibt auch günstigere Optionen

Andere Tickets der gleichen Kategorie sind auf der Plattform auch zu relativ günstigeren Preisen zu finden.

Es wird berichtet, dass einige Angebote bei etwa 5.000 Dollar beginnen. Auch das liegt um ein Vielfaches über dem ursprünglichen offiziellen Preis.

Warum ist die Nachfrage so hoch?

Einer der Hauptgründe für das Interesse an der Begegnung sind die Starspieler in beiden Mannschaften.

Die Fans freuen sich besonders auf das Spiel mit:

Erling Haaland;

Martin Ødegaard;

Harry Kane;

Jude Bellingham.

Der Status des Viertelfinals und der Kampf um den Einzug ins Halbfinale haben die Nachfrage nach Tickets weiter in die Höhe getrieben.

Wann beginnt das Spiel?

Das Viertelfinalspiel zwischen den Nationalmannschaften von Norwegen und England beginnt um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Nun stellt sich neben der sportlichen Spannung auf dem Platz noch eine weitere Frage: Wird sich tatsächlich ein Käufer für das Millionen-Dollar-Ticket finden?