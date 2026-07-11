Xabi Alonso äußert sich erstmals zu seinem Engagement beim FC Chelsea

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Xabi Alonso äußert sich erstmals zu seinem Engagement beim FC Chelsea

Der neue Cheftrainer des FC Chelsea, Xabi Alonso, hat seine ersten Eindrücke nach Beginn seiner Arbeit beim Londoner Klub geschildert. Der spanische Fachmann bezeichnete die Ernennung als große Ehre und betonte, dass er bereit für die komplexen Aufgaben sei, die vor dem Team liegen.

Laut Alonso gehören hoher Druck und schwierige Herausforderungen zu den attraktivsten Aspekten des Fußballs.

„Es ist eine große Ehre für mich“

Xabi Alonso machte keinen Hehl daraus, wie sehr er sich freut, Teil eines Klubs mit einer so großen Geschichte und hohen Zielen wie Chelsea zu sein.

„Es ist ein wunderbares Gefühl. Zunächst einmal ist es eine große Ehre für mich. Teil eines der größten Klubs der Welt zu sein, einer Mannschaft, die in den letzten Jahrzehnten immense Erfolge erzielt hat, ist ein riesiges Privileg“, sagte er gegenüber dem Pressedienst des Vereins.

Alonso scheut keine schwierigen Aufgaben

Der neue Trainer betonte, dass er sich sehr wohl bewusst sei, dass beim Londoner Klub keine einfache Zeit vor ihm liege.

„Jetzt freue ich mich auf die vor uns liegenden Herausforderungen. Ja, es warten schwierige Aufgaben auf uns, aber genau solche Herausforderungen machen den Fußball so schön“, sagte Alonso.

Diese Aussage unterstreicht, dass der Trainer seine Arbeit bei Chelsea mit hohen Ambitionen beginnt.

Eine neue Ära begann am 1. Juli

Xabi Alonso wurde am 1. Juli offiziell als Cheftrainer des FC Chelsea vorgestellt.

Nun werden die Fans beobachten, wie der spanische Coach den Spielstil des Vereins verändern wird und wie schnell er das Team wieder in den Kampf um Titel führen kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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