Ring mit „Allah“-Inschrift in einem Wikingergrab in Schweden gefunden

Während archäologischer Untersuchungen auf der schwedischen Insel Birka wurde ein Ring aus der Wikingerzeit mit arabischer Inschrift entdeckt.

Den Angaben zufolge stammt das Objekt aus der Zeit um 850 n. Chr. Es wurde in einem Frauengrab zusammen mit Kleidung und anderem Schmuck gefunden.

Der Ring besteht aus Silber. Die rosa-violette Verzierung wurde zunächst für einen Edelstein gehalten, spätere Untersuchungen ergaben jedoch, dass sie aus farbigem Glas gefertigt ist.

Die kufische Inschrift auf dem Ring lautet „Für Allah“. Genau diese Inschrift macht den Fund so bemerkenswert, da sie auf direkte Kontakte zwischen Skandinavien und der islamischen Welt während der Wikingerzeit hindeutet.

Archäologen betrachten dieses Stück als den einzigen Fund dieser Art in skandinavischen Grabstätten. Der Ring wird derzeit im Schwedischen Historischen Museum in Stockholm aufbewahrt.