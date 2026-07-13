Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat den Betrieb der verbesserten Startrampe für sein leistungsstärkstes Starship-Raketensystem demonstriert. Diese Anlage, bekannt als Orbital Launch Mount (OLM) am Starbase-Weltraumbahnhof in Texas, ist entscheidend für den sicheren Start der Rakete. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In im Internet verbreiteten Videos ist die synchrone Bewegung der riesigen mechanischen "Klauen" zu sehen – ein System von Klemmen, das den Super Heavy-Booster vor dem Start festhält. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Rakete am Boden gehalten wird, bis die Triebwerke ihre volle Leistung erreicht haben, und gibt sie in der exakten Sekunde frei.

Technologische Komplexität und Sicherheit

Laut ixbt.com befindet sich dieses ringförmige System um die Basis der ersten Stufe der Super Heavy. Es muss dem enormen Druck und den Vibrationen standhalten, die entstehen, wenn 33 Raptor-Triebwerke gleichzeitig zünden. Sobald die Triebwerke stabil laufen, öffnen sich die Klemmen gleichzeitig und ziehen sich schnell zurück, um die Rakete nicht zu beschädigen.

Dieser modernisierte Starttisch wurde entwickelt, um Mängel aus früheren Tests zu beheben und den Flugprozess zuverlässiger zu gestalten. Die Ingenieure von SpaceX haben lange an der Automatisierung dieses Prozesses gearbeitet, bei dem jede Sekunde und jeder Millimeter zählt.

Vorbereitung auf den nächsten Flug

Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen zudem hochwertige Fotos und Videos des statischen Zündungstests (static fire test) der ersten Stufe der Super Heavy V3. Diese Tests sind einer der letzten Schritte zur Überprüfung der Flugbereitschaft der Rakete.

Laut einer offiziellen Erklärung von SpaceX wird der nächste, 13. Testflug des Starship-Systems für den 16. Juli dieses Jahres erwartet. Im Rahmen dieses Fluges werden nicht nur der Aufstieg der Rakete, sondern auch Technologien zur Landung ihrer verschiedenen Komponenten getestet.

Das Starship-Projekt ist eines der größten Raumfahrtprogramme, das darauf abzielt, die Menschheit zum Mond und zum Mars zu bringen. Jeder erfolgreiche Test bringt das Zeitalter des Weltraumtourismus und der interplanetaren Flüge näher. Auch für Raumfahrt-Enthusiasten in Usbekistan sind diese Prozesse von Interesse, da solche Fortschritte direkte Auswirkungen auf die globale Internetabdeckung und die Satellitenkommunikation haben.