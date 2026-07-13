Rodri mahnt Lamine Yamal zur Ruhe: Steht der spanische Star unter Druck?

Der spanische Kapitän Rodri hat sich vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft an den jüngsten Star des Teams, Lamine Yamal, gewandt und ihn dazu aufgerufen, seine Aufregung und übermäßige Sorge auf dem Platz zu zügeln. Der Mittelfeldspieler von Manchester City betonte, dass die Leistung des Talents vom FC Barcelona für die Mannschaft von entscheidender Bedeutung sei, merkte jedoch an, dass sein übermäßiger Eifer, sich zu beweisen, manchmal schade. Dies berichtet Goal.com .

Vor dem entscheidenden Duell gegen Frankreich konzentrierte sich Rodri auf den mentalen Zustand des jungen Stürmers. Seiner Meinung nach ist der 17-jährige Spieler aufgrund des starken Wunsches, sein Können zu beweisen, etwas nervös, was seine natürlichen explosiven Bewegungen auf dem Flügel behindert. Laut Goal.com schätzt Rodri die Intelligenz von Yamal sehr und gibt ihm regelmäßig erfahrene Ratschläge.

Balance zwischen Erfahrung und Jugend

"Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, sowohl mit als auch ohne Ball. Lamine ist ein sehr intelligenter Junge, aber manchmal lässt ihn seine Angst, sich beweisen zu müssen, etwas überhastet agieren. Man darf nicht vergessen, dass er erst 17 Jahre alt ist; wir müssen ihn in bestimmten Spielphasen beruhigen", betonte Rodri in einem Interview nach dem Viertelfinale.

Obwohl Lamine Yamal als jüngster europäischer Spieler, der 10 Siege bei großen Turnieren erreicht hat, in die Geschichte eingegangen ist, gibt es Fragen zu seiner Effizienz bei dieser Weltmeisterschaft. Der Spieler, der mit einer kleinen Verletzung zum Turnier kam, kann seine brillante Form aus La Liga nicht voll entfalten und ist oft rund um den gegnerischen Strafraum isoliert.

Dennoch reagierte der junge Stürmer gelassen auf die Kritik. Seinen Worten zufolge stehen persönliche Statistiken nicht über dem mannschaftlichen Erfolg. "Wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, wird sich niemand daran erinnern, wie viele Tore ich geschossen habe. Ich freue mich, dass ich mit meinen Aktionen die gegnerischen Verteidiger ablenke und Raum für meine Teamkollegen schaffe", sagt Yamal.

Wachstum nach der Euro 2024

Rodri erkannte an, dass Yamal seit dem Sieg bei der Europameisterschaft deutlich gereift ist. Er wird nun nicht mehr als Überraschung, sondern als etabliertes und führendes Mitglied der Mannschaft wahrgenommen. Der Kapitän sagt, der junge Spieler sei stets bereit, an sich zu arbeiten und auf die Ratschläge der Älteren zu hören.

"Er hat seine Reife bereits bei der Euro 2024 gezeigt. Jetzt ist er älter, und was er in diesem Alter leistet, überrascht uns nicht mehr. Es gibt noch Aspekte beim Lesen des Spiels, die er lernen muss, was in seinem Alter natürlich ist. Das Wichtigste ist, dass er zuhören kann und mit seiner Einstellung für alle ein Vorbild ist", fügte Rodri hinzu.

Das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich wird nicht nur als Aufeinandertreffen zweier Giganten erwartet, sondern auch als ernsthafte Prüfung, wie junge Talente wie Lamine Yamal unter großem Druck bestehen können.