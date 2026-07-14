Russischer Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin in Moskau festgenommen

Der bekannte russische Politiker Boris Nadeschdin wurde am 13. Juli in Moskau von der Polizei festgenommen und auf ein Revier gebracht. Diese Information wurde von mit der Situation vertrauten Quellen sowie von seinem Anwalt Dmitri Trunin bestätigt.

Was war der Grund für die Festnahme?

Gegen den Politiker wurde ein Verfahren nach Artikel 20.3 des russischen Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (öffentliche Zurschaustellung verbotener extremistischer Symbole) eingeleitet.

Die Ermittlungen sollen auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:

Link in einem alten Beitrag: Ein Beitrag, den Nadeschdin im November 2023 auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte, enthielt einen Link zu einem YouTube-Video.

Erwähnung von Nawalny: Der Link führte zu einem Video auf dem Kanal der Aktivistin Elwira Wicharewa mit dem Titel „Kandidat gegen Putin 2024“, in dem der verstorbene Oppositionelle Alexei Nawalny erwähnt wurde.

Dieser Beitrag wurde inzwischen vom Kanal des Politikers gelöscht.

Ein Plan zum vollständigen Ausschluss von Wahlen?

Diese Festnahme und das Ordnungswidrigkeitsverfahren könnten ein schwerer Schlag für Nadeschdins politische Aktivitäten sein. Erst wenige Tage zuvor, am 10. Juli, hatte ihn das russische Justizministerium auf die Liste der „ausländischen Agenten“ gesetzt.

Nach russischem Recht ist es Personen, die als „ausländische Agenten“ eingestuft sind, untersagt, bei Wahlen auf allen Ebenen als Kandidaten anzutreten.

Anwalt Dmitri Trunin betonte, dass Kandidaten, die nach Artikel 20.3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldstrafe belegt oder inhaftiert wurden, höchstwahrscheinlich ebenfalls nicht zur Wahl zugelassen werden. Zudem könnten die für sie gesammelten Unterschriften für ungültig erklärt werden. Dabei hatte Nadeschdin erst kürzlich seine Kandidatur für die Wahlen zur Staatsduma angekündigt und sein Stab hatte bereits in mehreren Städten mit der Unterschriftensammlung begonnen.

Wer ist Boris Nadeschdin?

Boris Nadeschdin ist eine Persönlichkeit mit langjähriger Erfahrung auf der russischen politischen Bühne:

1999–2003: Er war Abgeordneter der russischen Staatsduma für die Bewegung „Union der rechten Kräfte“.

Im Jahr 2024: Er versuchte, sich als Anti-Kriegs-Kandidat für die russische Präsidentschaftswahl registrieren zu lassen.

Damals standen tausende Menschen in ganz Russland Schlange, um ihn mit ihrer Unterschrift zu unterstützen, doch die Zentrale Wahlkommission erklärte einen Teil der Unterschriften für „ungültig“ und verweigerte seine Registrierung als Kandidat.

Nadeschdins erneute Festnahme wird von Experten als Versuch gewertet, die Aktivitäten eines der letzten verbliebenen Anti-Kriegs-Politiker in Russland vollständig einzuschränken.