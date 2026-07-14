Erleichterung für Reisen nach Belarus: Neue 10-Tage-Regelung

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Erleichterung für Reisen nach Belarus: Neue 10-Tage-Regelung

Zwischen Usbekistan und Belarus wurde ein wichtiges Protokoll unterzeichnet, das darauf abzielt, gegenseitige Reisen für Bürger zu erleichtern. Demnach können sich Bürger beider Länder nun bis zu 10 Tage ohne Registrierung aufhalten, statt wie bisher nur 3 Tage.

Die 3-Tage-Frist wird auf 10 Tage verlängert

Amir Sultanov, Abteilungsleiter im Außenministerium, gab diese Neuerung in einem Interview mit dem Fernsehsender „O‘zbekiston 24“ bekannt.

Ihm zufolge wurde das Protokoll über den gegenseitigen Reiseverkehr der Bürger während des Besuchs der Delegation unter der Leitung von Präsident Shavkat Mirziyoyev in Belarus unterzeichnet.

„Eine der wichtigen Neuigkeiten für die Bürger war die Unterzeichnung des Protokolls über gegenseitige Reisen. Demnach wurde die Frist für den Aufenthalt ohne Registrierung von 3 auf 10 Tage verlängert“, sagte Amir Sultanov.

Dieses Verfahren wird Reisen für Bürger beider Länder erheblich erleichtern.

Für wen ist das praktisch?

Die neue Regelung ist besonders wichtig für usbekische Staatsbürger, die kurzzeitig nach Belarus reisen.

Zum Beispiel:

Für wen?

Was wird einfacher?

Unternehmer

weniger bürokratischer Aufwand bei kurzen Treffen und Verhandlungen

Studenten und Studienbewerber

Zeitersparnis bei der Einreichung von Dokumenten oder Studienangelegenheiten

Touristen

weniger Sorgen um die Registrierung bei Kurzreisen

Besucher von Verwandten

Familienbesuche werden einfacher

Geschäftsreisende

Reisen bis zu 10 Tagen werden bequemer

Früher war die 3-Tage-Frist für manche Reisen zu kurz. Die 10-Tage-Option bietet nun mehr Freiheit.

Usbekenkönnen visumfrei nach Belarus reisen

Zur Information: Usbekische Staatsbürger haben die Möglichkeit, visumfrei nach Belarus einzureisen.

Das neue Protokoll zielt speziell auf die Verlängerung der Frist für den Aufenthalt ohne Registrierung ab. Es geht also nicht um Visa, sondern um das Verfahren der vorübergehenden Registrierung im Land.

Dieser Unterschied ist wichtig: Die visumfreie Einreise besteht bereits, und nun wird auch die Registrierungspflicht bei Kurzaufenthalten gelockert.

Warum ist diese Nachricht bedeutend?

Solche Erleichterungen bei Reiseverfahren stärken die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wirtschaft, Bildung, Tourismus und familiäre Beziehungen zwischen den beiden Ländern könnten aktiver werden.

Manchmal beschleunigen sich große Kooperationen erst, wenn kleine bürokratische Hürden abgebaut werden. Das ist hier der Fall: Die Umstellung von 3 auf 10 Tage wirkt auf dem Papier wie eine kleine Änderung, ist aber in der Praxis eine erhebliche Erleichterung für viele.

Wichtige Vereinbarung während des Besuchs

Dieses Protokoll war eines der Dokumente, die während des Besuchs von Präsident Shavkat Mirziyoyev in Belarus unterzeichnet wurden. Dies zeigt, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht nur auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene entwickeln, sondern auch darauf abzielen, praktische Erleichterungen für die Bürger zu schaffen.

Dies zeigt, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht nur auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene entwickeln, sondern auch darauf abzielen, praktische Erleichterungen für die Bürger zu schaffen.

Was sollte man vor der Reise wissen?

Nach Inkrafttreten der neuen Regelung können sich Bürger bis zu 10 Tage ohne Registrierung aufhalten. Es ist jedoch ratsam, die aktuellen Regeln vor der Reise bei konsularischen oder offiziellen Stellen zu überprüfen.

Denn nach der Unterzeichnung internationaler Abkommen können die Verfahren zu deren Umsetzung und technische Details gesondert bekannt gegeben werden.

Reisen werden noch einfacher

Die Verlängerung der registrierungsfreien Aufenthaltsdauer zwischen Usbekistan und Belarus auf 10 Tage wird eine spürbare Erleichterung für die Bürger sein.

Nun werden Kurzreisen, Geschäftstreffen, Studienaufenthalte und Familienbesuche voraussichtlich deutlich bequemer.

Mit welchen anderen Ländern sollten Ihrer Meinung nach ebenfalls solche vereinfachten Reiseverfahren für usbekische Staatsbürger eingeführt werden?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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