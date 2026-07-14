WM 2026: Schiedsrichter für das Halbfinale England gegen Argentinien bekannt gegeben

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WM 2026: Schiedsrichter für das Halbfinale England gegen Argentinien bekannt gegeben

Der Schiedsrichter für eines der am meisten erwarteten Duelle im Halbfinale der WM 2026 – England gegen Argentinien – wurde bekannt gegeben. Die FIFA hat den amerikanischen Schiedsrichter Ismail Elfath für dieses Spiel ausgewählt.

Großes Spiel — großer Druck

Das Halbfinale zwischen England und Argentinien steht nicht nur wegen des Finaltickets im Rampenlicht, sondern auch aufgrund der historischen Rivalität, des Messi-Faktors und der Kontroversen rund um das Turnier.

Daher wird der Druck auf das Schiedsrichterteam in dieser Partie immens sein. Jedes Foul, jedes Abseits und jede VAR-Entscheidung könnte zum großen Gesprächsthema werden.

Hauptschiedsrichter — Ismail Elfath

Die FIFA hat die Leitung des Spiels England gegen Argentinien dem US-Vertreter Ismail Elfath anvertraut.

An den Seitenlinien wird er von seinen Landsleuten Corey Parker und Kyle Atkins unterstützt.

Vierter Offizieller ist der Italiener Maurizio Mariani. Als Reserve-Schiedsrichterassistent fungiert ein weiterer Italiener, Daniele Bindoni.

Funktion

Schiedsrichter

Hauptschiedsrichter

Ismail Elfath

1. Schiedsrichterassistent

Corey Parker

2. Schiedsrichterassistent

Kyle Atkins

Vierter Offizieller

Maurizio Mariani

Reserve-Schiedsrichterassistent

Daniele Bindoni

Ein großer Test für Elfath

Für Ismail Elfath könnte diese Ansetzung zu einem der wichtigsten Spiele seiner Karriere werden.

Ein WM-Halbfinale zwischen Teams wie England und Argentinien zu leiten, ist keine leichte Aufgabe. Die Regeln zu kennen reicht nicht aus – man muss den Geist des Spiels spüren, die Emotionen der Spieler kontrollieren und dem Druck standhalten.

In solchen Spielen ist die beste Leistung eines Schiedsrichters, unsichtbar zu bleiben und den Fußball glänzen zu lassen. Aber das ist nicht einfach, besonders wenn Spieler wie Messi, Kane und Bellingham auf dem Platz stehen.

Wann beginnt das Spiel?

Das Halbfinale zwischen England und Argentinien findet in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli statt.

Das Spiel beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Der Sieger zieht ins Finale der WM 2026 ein und trifft im entscheidenden Spiel auf Frankreich oder Spanien.

Warum ist der Druck bei diesem Spiel so groß?

Argentinien stand während der WM 2026 aufgrund mehrerer umstrittener Episoden im Fokus der Fan-Diskussionen. Einige kritisierten Schiedsrichterentscheidungen, und in den sozialen Medien wurden verschiedene Meinungen zur Transparenz des Turniers geäußert.

England werden gute Chancen eingeräumt, das Finale zu erreichen. Im Kader stehen Jude Bellingham, Harry Kane und andere Führungsspieler.

In dieser Situation ist die Hauptaufgabe des Schiedsrichterteams, das Spiel präzise und konsequent ohne unnötige Spannungen zu leiten.

Der Preis eines Fehlers im Halbfinale ist sehr hoch

Der Preis eines Schiedsrichterfehlers in einem WM-Halbfinale ist deutlich höher als in einem normalen Spiel. Eine falsche Entscheidung könnte über das Schicksal des Finales entscheiden.

Daher lastet eine große Verantwortung auf Elfath und seinem Team. Besonders VAR-Entscheidungen, Elfmeterszenen und zweite Gelbe Karten könnten die kritischsten Punkte des Spiels sein.

Hier gibt es für die Schiedsrichter keinen „später überprüfen“-Modus. Jede Entscheidung wird in Echtzeit und unter maximalem Druck getroffen.

Ein Schritt bis zum Finale

Das Halbfinale England gegen Argentinien verspricht eines der größten Spiele der WM 2026 zu werden. Mit der Bekanntgabe des Schiedsrichterteams hat die Spannung rund um die Partie weiter zugenommen.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Werden die Stars dieses Spiel entscheiden, oder werden die Schiedsrichterentscheidungen nach dem Halbfinale das meistdiskutierte Thema sein?

Die Antwort wird in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli auf dem Platz gegeben.

WM 2026EnglandArgentinienIsmail ElfathFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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