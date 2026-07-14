Große Chance für Bogdan Guskov: Hauptkampf gegen Magomed Ankalaev

Aus Usbekistan, UFC-Kämpfer Bogdan Guskov hat die größte Chance seiner Karriere erhalten. Nachdem Khalil Rountree Jr. verletzungsbedingt für den Hauptkampf bei UFC Abu Dhabi ausfiel, springt der aufstrebende Halbschwergewichts-Herausforderer Guskov ein.

Rountree fällt aus, Guskov erhält die Chance

Der Hauptkampf der UFC Fight Night sollte ursprünglich zwischen Magomed Ankalaev und Khalil Rountree Jr. stattfinden. Der US-Amerikaner kann jedoch verletzungsbedingt nicht antreten.

Die UFC reagierte schnell, um einen Ersatz zu finden, und die Chance ging an den Usbeken Bogdan Guskov.

Dies ist kein gewöhnlicher Austausch. Für Guskov ist es der erste UFC-Hauptkampf, eine Chance auf einen schnellen Aufstieg in der Rangliste und eine riesige Bühne, um sich der gesamten Division zu präsentieren.

Der Gegner: ehemaliger Titelherausforderer Magomed Ankalaev

Guskov steht einem der gefährlichsten Kämpfer des Halbschwergewichts gegenüber — Magomed Ankalaev.

Ankalaev zeichnet sich durch Erfahrung, taktische Ruhe und erstklassige Schlagtechnik aus. Als ehemaliger Titelherausforderer ist er nach wie vor ein großer Name in der Division.

Ein Sieg in diesem Kampf würde nicht nur Guskovs persönliche Bilanz verbessern, sondern ihn auch deutlich näher an einen Titelkampf bringen.

Wie beschrieb die UFC Guskov?

In einer offiziellen Erklärung bezeichnete die UFC Bogdan Guskov als den besten Kämpfer Usbekistans.

Die Organisation betonte, dass alle seine 18 Siege vorzeitig errungen wurden, 13 davon bereits in der ersten Runde.

Diese Statistik zeigt deutlich Guskovs Hauptwaffe: Er überlässt den Ausgang eines Kampfes ungern den Punktrichtern.

Kennzahl Daten Siege 18 Vorzeitige Siege 18 Siege in Runde 1 13 UFC-Status Erster Hauptkampf Gegner Magomed Ankalaev

Solche Zahlen machen den Kampf noch spannender. Ankalaev ist ein erfahrener und vorsichtiger Kämpfer, während Guskov ein aggressiver Finisher ist, der jederzeit für einen Knockout sorgen kann.

12 Tage Vorbereitung — Risiko und Chance zugleich

Guskov nimmt den Kampf kurzfristig an. Das ist ein großes Risiko.

Sich ohne volles Trainingslager auf einen Gegner wie Ankalaev vorzubereiten, ist eine gewaltige Aufgabe. Besonders bei einem auf fünf Runden angesetzten Hauptkampf sind körperliche Fitness, Tempokontrolle und psychische Belastbarkeit entscheidend.

Aber im MMA verändern manchmal genau solche unerwarteten Gelegenheiten die Karriere. Für Guskov ist dies nicht der Moment, um zu sagen: „Ich bin nicht bereit.“ Es ist eine Situation, in der sich die Tür geöffnet hat und er hindurchgehen muss.

Ein historischer Abend für Usbekistan

Das UFC-Turnier in Abu Dhabi hat für usbekische Fans eine besondere Bedeutung. Bogdan Guskov bestreitet den Hauptkampf, und im Co-Main Event tritt mit Ramazon Temirov ein weiterer Vertreter Usbekistans an.

Temirov trifft auf den Australier Steve Erceg.

Dass zwei usbekische Kämpfer gleichzeitig auf der Hauptkarte der UFC stehen, ist ein starkes Signal für das usbekische MMA: Unsere Athleten sind nicht mehr nur „Teilnehmer“, sondern entwickeln sich zu Hauptakteuren auf der großen Bühne.

Was muss Guskov tun?

Der Schlüssel für Guskov gegen Ankalaev ist es, seine Finishing-Power zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen.

Wenn er zu überhastet agiert, könnte er in die Falle von Ankalaevs Erfahrung und Konterangriffen tappen. Ist er jedoch zu vorsichtig, wird Ankalaev das Tempo diktieren und nach Punkten gewinnen.

Das beste Szenario für Guskov ist Druck, präzise Schläge, Vorsicht im Clinch und die maximale Nutzung jeder Gelegenheit.

Dieser Kampf könnte nach dem Motto „Ein Schlag — eine Geschichte“ verlaufen. Doch um diesen einen Schlag zu landen, muss er intelligent kämpfen.

Ein wichtiges Duell auch für die Division

Das Halbschwergewicht ist eine der gefährlichsten Divisionen der UFC. Ein Sieg kann einen Kämpfer um mehrere Plätze nach oben bringen, eine Niederlage kann ihn zurückwerfen.

Sollte Guskov Ankalaev besiegen, würde sich seine Position in der Rangliste dramatisch verändern. Er könnte in den Kreis der Titelanwärter aufsteigen.

Für Ankalaev ist dieser Kampf entscheidend, um seinen Status zu wahren und zurück auf den Weg zum Titel zu finden.

Großer Kampf in Abu Dhabi erwartet

Die UFC Fight Night findet am 25. Juli in Abu Dhabi, VAE, statt.

Magomed Ankalaev und Bogdan Guskov treffen im Hauptkampf aufeinander. Dieser Kampf ist der größte Test in Guskovs Karriere und könnte ein historischer Abend für die usbekischen Fans werden.

Nun bleibt nur eine Frage: Kann Guskov diese kurzfristige Chance in einen großen Sprung in der UFC verwandeln?