Eine neue Ära für OLED-Monitore: VESA DisplayHDR True Black 1400 Standard angekündigt

Die Video Electronics Standards Association (VESA) hat offiziell den DisplayHDR True Black 1400 Standard eingeführt, der einen neuen Maßstab in der Welt der Display-Technologie setzt. Diese neue Zertifizierung ist für OLED- und QD-OLED-Panels konzipiert und verspricht, die Bildqualität auf ein völlig neues Niveau zu heben. Dies sind nicht nur Zahlen, sondern eine strenge Qualitätskontrolle für zukünftige Premium-Monitore und Laptops. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erfordert der DisplayHDR True Black 1400 Standard extrem hohe technische Leistungen von einem Display. Insbesondere muss der Bildschirm für eine solche Zertifizierung eine Spitzenhelligkeit von mindestens 1400 cd/m² aufweisen. Gleichzeitig muss die Schwarztiefe, der Hauptvorteil der OLED-Technologie, gewahrt bleiben: Der Schwarzwert darf 0,0005 cd/m² nicht überschreiten. Dies ermöglicht dem Benutzer einen beispiellosen Kontrast sowohl in den hellsten als auch in den dunkelsten Szenen.

Technische Anforderungen und Möglichkeiten für Content-Ersteller

Der neue Standard kontrolliert nicht nur die Spitzenhelligkeit, sondern auch die stabile Helligkeit über die gesamte Bildschirmfläche. Gemäß den Anforderungen von DisplayHDR True Black 1400 darf die minimale Helligkeit über den gesamten Bildschirm nicht unter 700 cd/m² liegen. Dies ist ein Wert, der technisch schwer zu erreichen ist, wenn die Displaygröße zunimmt. Daher werden Geräte mit dieser Zertifizierung zu den fortschrittlichsten und teuersten Modellen auf dem Markt gehören.

Experten sind der Meinung, dass der DisplayHDR True Black 1400 Standard ein wichtiger Schritt für HDR-Content-Ersteller ist. Nun können Regisseure, Coloristen und Grafikdesigner genauer vorhersagen, wie das von ihnen erstellte Bild beim Endverbraucher aussehen wird. Mit diesem Schritt zielt VESA darauf ab, die Brücke des Vertrauens zwischen Verbrauchern und Content-Erstellern zu stärken.

Erste Geräte auf dem Markt und Reaktionen der Hersteller

Bisher gibt es keine einzelnen Monitore auf dem Markt, die diesen Standard erfüllen, aber der erste Vorbote ist im Laptop-Segment erschienen. Lenovo hat das Yoga Pro 16 Laptop vorgestellt, das als weltweit erstes diese Zertifizierung erhalten hat. Dies beweist, dass Bildqualität auf professionellem Niveau auch bei Mobilgeräten erreicht werden kann.

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat die neue Zertifizierung ebenfalls begrüßt. Das Unternehmen plant, auf großen Messen, die bis Ende dieses Jahres stattfinden, neue OLED- und QD-OLED-Panels zu präsentieren, die den Anforderungen von DisplayHDR True Black 1400 entsprechen. Dies deutet darauf hin, dass wir diese Technologie bald in Monitoren der nächsten Generation von Marken wie Samsung, Dell und ASUS sehen werden.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Geräten mit OLED-Panels ist die Einführung dieses Standards auch für lokale professionelle Anwender und Gamer von Bedeutung. Hochwertige HDR-Bilder verändern das visuelle Erlebnis grundlegend, nicht nur bei Spielen, sondern auch beim Ansehen von hochauflösenden Videos.