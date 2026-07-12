Vivo präsentiert das neue Modell Y05e für das Budget-Segment

Vivo, ein etablierter Akteur auf dem Smartphone-Markt, hat seine Reihe preisgünstiger Geräte um das neue Modell Vivo Y05e erweitert. Dieses Gerät zeichnet sich durch die Kombination aus einem erschwinglichen Preis und der für den täglichen Bedarf erforderlichen Robustheit aus. Laut Ixbt.com richtet sich das neue Modell vor allem an Gelegenheitsnutzer und diejenigen, die ein Gerät mit langer Akkulaufzeit benötigen. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Smartphone Vivo Y05e ist mit einem 6,74-Zoll-IPS-Display ausgestattet, das eine HD+ Auflösung (1600 × 720 Pixel) unterstützt. Die große Bildschirmdiagonale bietet Komfort beim Ansehen von Videos und der Nutzung sozialer Medien. Als technische Basis wurde der Unisoc T606 Prozessor gewählt, der alltägliche Aufgaben stabil bewältigt.

Technische Möglichkeiten und Speicher

Was den Speicher betrifft, so verfügt das Smartphone über 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Um mit modernen Trends Schritt zu halten, haben die Hersteller zudem die Möglichkeit hinzugefügt, den Arbeitsspeicher virtuell auf bis zu 8 GB zu erweitern. Dies sorgt für Systemgeschwindigkeit bei der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Anwendungen.

In Bezug auf die Software ist das Vivo Y05e recht fortschrittlich – es läuft mit dem Betriebssystem Android 16 und der hauseigenen Benutzeroberfläche OriginOS 6. Die Installation der neuesten Software für ein Budget-Gerät ermöglicht es den Nutzern, von neuen Funktionen zu profitieren.

Robustheit und Autonomie

Einer der stärksten Aspekte des neuen Modells ist sein Schutzgrad. Das Gehäuse des Geräts ist gemäß IP64-Standard gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Zudem verfügt das Smartphone über eine Zertifizierung für Stoßfestigkeit nach einem militärischen Standard, was es vor versehentlichem Herunterfallen schützt.

Für den autonomen Betrieb des Smartphones sorgt ein 5150 mAh Akku. Eine solche Stromquelle reicht aus, um das Gerät länger als einen Tag aktiv zu nutzen. Das Gerät bietet zudem folgende zusätzliche Funktionen:

Moderner USB-C Anschluss;

3,5 mm Anschluss für herkömmliche Kopfhörer;

8-Megapixel-Hauptkamera;

5-Megapixel-Frontkamera.

Auf dem Markt in Usbekistan sind solche erschwinglichen Smartphones stets sehr gefragt. Ein Preis von etwa 150 Dollar macht das Vivo Y05e zu einer hervorragenden Wahl für Schüler, Senioren oder diejenigen, die ein zweites Arbeitstelefon suchen. Das Gerät wiegt 199 Gramm und misst 167,3 × 76,95 mm.