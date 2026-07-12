Arsenal beschleunigt Julian Alvarez-Transfer: Die Gunners bereiten einen großen Coup vor

Der FC Arsenal hat die Verhandlungen über den Transfer von Stürmer Julian Alvarez von Atletico Madrid intensiviert. Trainer Mikel Arteta möchte den argentinischen Star vor Beginn des neuen Saisonvorbereitungscamps in den Kader aufnehmen. Laut The Independent unternehmen die "Gunners" diesbezüglich entschlossene Schritte. Dies berichtet Goal.com .

Die Führung von Atletico Madrid hat beschlossen, ihren wichtigsten Stürmer nicht an die nationalen Konkurrenten Barcelona oder Real Madrid zu verkaufen. Die Beziehungen zwischen den Madrider und katalanischen Klubs haben sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert. Diese Situation hält den Weg für Arsenal offen, da der spanische Verein eher dazu neigt, seinen Spieler ins Ausland ziehen zu lassen.

Julian Alvarez hat seinen Marktwert durch seine Heldentaten in den letzten Länderspielen weiter gesteigert. Insbesondere sein Distanzschuss gegen die Schweiz im WM-Viertelfinale unterstrich erneut seine hochklassigen Fähigkeiten. Die Führung von Arsenal ist davon überzeugt, dass ein solcher Spieler das letzte Puzzleteil im Titelrennen der Mannschaft ist.

Preisdifferenz und Verhandlungen

Derzeit ist das größte Hindernis für den Transfer die Ablösesumme. Berichten zufolge will Arsenal nicht mehr als 90 Millionen Pfund für den Stürmer ausgeben. Atletico Madrid hingegen möchte seinen Star nicht für weniger als 100 Millionen Pfund ziehen lassen. Bei den Verhandlungen zwischen den Parteien spielt der Sportdirektor des Londoner Klubs, Andrea Berta, eine wichtige Rolle.

Auch Paris Saint-Germain hatte Interesse an Alvarez gezeigt, doch die Franzosen beschränken sich derzeit darauf, die Situation zu beobachten. Dies macht Arsenal zum klaren Favoriten im Rennen. Die Premier League ist dem Spieler nicht fremd – er spielte zwischen 2022 und 2024 für Manchester City und gewann zwei Meistertitel sowie die Champions League.

In der vergangenen Saison absolvierte Julian Alvarez 49 Pflichtspiele, erzielte 20 Tore und lieferte 9 Vorlagen. Eine solche Effizienz passt perfekt zu Artetas Plänen, die Angriffsreihe zu verstärken. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre dies der größte Deal des Londoner Klubs in diesem Sommertransferfenster.

Zudem will sich Arsenal nicht nur auf Alvarez beschränken. Der Verein führt auch Gespräche mit Aston Villa-Mittelfeldspieler Morgan Rogers. Internationale Turniere und die Verpflichtungen der Spieler bei ihren Nationalmannschaften verlangsamen jedoch viele Transferprozesse. Dennoch plant die Arsenal-Führung, die wichtigsten Transfers vor Saisonbeginn abzuschließen.