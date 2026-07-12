SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat Bilder veröffentlicht, die das Innere des riesigen GigaBay-Hangars zeigen, der derzeit in Florida gebaut wird. Diese Anlage ist entscheidend für die Zukunft des Starship-Programms, da dort die größten Raketen der Menschheitsgeschichte in Serie gefertigt werden sollen. Der Start dieses Projekts dürfte das Tempo der Weltraumforschung auf ein neues Niveau heben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet {{TEXT_2}}

Kiko Dontchev, Vizepräsident für Flugzuverlässigkeit bei SpaceX, teilte auf seiner Social-Media-Seite ein Foto aus dem Inneren des Komplexes. Ihm zufolge ist das Gebäude bereits mit einem riesigen Brückenkran ausgestattet, der eine Tragfähigkeit von 420 Tonnen hat. Diese Ausrüstung dient dem Heben, Bewegen und der Endmontage von Starship-Raumschiffen und Super Heavy-Boostern.

Kapazität für die gleichzeitige Montage von 24 Raketen

Das Hauptmerkmal des GigaBay-Komplexes ist sein beispielloser Maßstab. Laut ixbt.com werden im Inneren der neuen Fabrik 24 Arbeitsstände untergebracht sein. Dies ermöglicht es Ingenieuren, an mehr als zwei Dutzend Raketen gleichzeitig zu arbeiten. Eine solche Kapazität wird SpaceX dabei helfen, seine Strategie umzusetzen, Raumflüge so regelmäßig und schnell wie Flugreisen durchzuführen.

Der Bau befindet sich derzeit in der Endphase. In der Anfangsphase werden die Starship- und Super Heavy-Segmente voraussichtlich aus der Starfactory des Unternehmens in Texas geliefert. Später wird dieser Komplex in Florida zu einem Zentrum für Produktion und Wartung mit vollständigem Zyklus werden, was die Logistikkosten erheblich senken wird.

Der neue Komplex wird speziell zur Unterstützung von Starts von der US-Ostküste gebaut. Er wird in erster Linie die Startrampe LC-39A am Kennedy Space Center bedienen. SpaceX hat bereits die gesamte notwendige Infrastruktur an diesem Standort für die ersten Flüge der neuen Rakete vorbereitet.

Den aktuellen Plänen des Unternehmens zufolge könnte der erste Start der Starship-Rakete von diesem Standort in Florida bis Ende dieses Jahres erfolgen. Dies wäre ein bedeutendes Ereignis nicht nur für SpaceX, sondern für die gesamte globale Raumfahrt, da Starship als primäres Transportmittel für Missionen zum Mars und zum Mond angesehen wird.

Diese Nachricht ist auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan bemerkenswert. Der Erfolg wiederverwendbarer Systeme wie Starship wird die Kosten für das Aussetzen von Satelliten in die Umlaufbahn drastisch senken. Dies könnte in Zukunft zu günstigerem Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet und Weltraumüberwachungssystemen in unserem Land führen.