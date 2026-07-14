Huawei präsentiert die neuen Flaggschiffe Pura 90s Pro Max und Pura 90s Pro 5G

Der chinesische Technologieriese Huawei hat offiziell seine neuesten Flaggschiff-Smartphones angekündigt — die Modelle Pura 90s Pro Max und Pura 90s Pro 5G. Unmittelbar nach der globalen Vorstellung wurden hochwertige Bilder und technische Daten der Geräte der Öffentlichkeit präsentiert. Diese neuen Modelle zielen darauf ab, die Führungsposition der Marke in den Bereichen mobile Fotografie und Design zu festigen. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com sind die neuen Flaggschiffe derzeit auf dem malaysischen Markt zur Vorbestellung verfügbar. Es wird erwartet, dass diese Geräte bald auch im Nahen Osten und in europäischen Ländern sowie auf regionalen Märkten wie Usbekistan erscheinen werden. Die Pura-Serie ist eine Premium-Linie, die die fortschrittlichsten Technologien von Huawei vereint.

Pura 90s Pro Max: Maximale Leistung und Profi-Kamera

Das Spitzenmodell der Reihe, das Pura 90s Pro Max, ist mit einem 6,9-Zoll OLED LTPO-Display ausgestattet. Die adaptive Bildwiederholrate des Bildschirms variiert von 1 bis 120 Hz und sorgt für Energieeffizienz. Zudem ist das Gehäuse nach IP68- und IP69-Standards gegen Staub und Wasser geschützt, was die Langlebigkeit des Geräts selbst unter extremen Bedingungen garantiert.

Die Hauptkamera des Smartphones umfasst einen 50 MP-Sensor mit einer variablen Blende von f/1.4–f/4.0. Das bemerkenswerteste Merkmal ist das 200 MP-Periskop-Modul, das einen 4-fachen optischen und 100-fachen digitalen Zoom bietet. Für die Autonomie sorgt ein 6000 mAh-Akku, der kabelgebundenes Laden mit 100 W und kabelloses Laden mit 80 W unterstützt.

Pura 90s Pro 5G: Kompaktheit und leuchtende Farben

Das Modell Pura 90s Pro 5G ist etwas kompakter und verfügt über ein 6,6-Zoll OLED-Display. Auch die Kamera ist erstklassig und besteht aus einem 50 MP-Hauptsensor, einem 12,5 MP-Ultraweitwinkelmodul und einer 50 MP-Telekamera mit 100-fachem digitalen Zoom. Dieses Modell ist ebenfalls mit einem 6000 mAh-Akku ausgestattet, jedoch beträgt die Ladegeschwindigkeit 66 W kabelgebunden und 50 W kabellos.

Huawei hat diesmal besonderen Wert auf das Design gelegt und bietet den Nutzern eine einzigartige und leuchtende Farbpalette an. Die neuen Smartphones werden in folgenden Farben erhältlich sein:

Guava Soda — leuchtendes und ungewöhnliches Pink;

Coconut White — klassisches Weiß;

Orange Soda — energiegeladenes Orange;

Mulberry Black — dezentes Schwarz.

Es wird erwartet, dass diese Neuerungen die Position von Huawei im Premium-Segment weiter stärken werden. Insbesondere bei den Kamerafunktionen und der Akkukapazität könnte die Pura 90s-Serie die Hauptkonkurrenten auf dem Markt vor ernsthafte Probleme stellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Flaggschiffe bald auch für Nutzer in Usbekistan in offiziellen Geschäften erhältlich sein werden.