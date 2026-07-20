Eine neue Ära der Kernenergie: Valar Atomics nähert sich 6-Milliarden-Dollar-Marke

Das in Kalifornien ansässige Startup Valar Atomics führt Verhandlungen über eine bedeutende Investition, um die Marktführerschaft bei kleinen modularen Reaktoren (SMR) zu erlangen. Das Unternehmen plant, bei einer Bewertung von 6 Milliarden Dollar 1 Milliarde Dollar von Investoren einzusammeln. Dieser Schritt zeigt, wie schnell sich Innovationen im Energiesektor entwickeln. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Valar Atomics wurde vor drei Jahren gegründet, mit dem Hauptziel, kompakte und in Serie gefertigte Nuklearanlagen zu entwickeln. Solche Reaktoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie günstiger und schneller in Betrieb genommen werden können als herkömmliche große Kernkraftwerke. Laut ixbt.com hatte das Unternehmen zuvor 450 Millionen Dollar Kapital aufgenommen, wobei der Marktwert damals auf etwa 2 Milliarden Dollar geschätzt wurde.

Künstliche Intelligenz und die Lösung der Energiekrise

Das rasante Wachstum von Valar Atomics kommt nicht von ungefähr. Die heutige Entwicklung von KI-Technologien und die Popularität von Systemen wie ChatGPT erfordern enorme Mengen an elektrischer Energie für Rechenzentren (Data-Center). Während herkömmliche Energiequellen Schwierigkeiten haben, diesen Bedarf zu decken, gelten kleine Kernreaktoren als die optimalste Alternative.

Kürzlich demonstrierte das Unternehmen die Leistungsfähigkeit seiner Technologie in der Praxis. Während eines Experiments versorgte ein kleiner Kernreaktor einen KI-Chip von NVIDIA mit Energie. Nach diesem Erfolg gaben Valar und NVIDIA eine Partnerschaft bekannt, um zukünftige Rechenzentren mit Kernenergie zu betreiben.

Technologische Merkmale und Marktwettbewerb

Die Technologie von Valar Atomics basiert auf einem heliumgekühlten Hochtemperatur-Gasreaktor. Das Unternehmen plant, in Zukunft Hunderte solcher modularen Einheiten zu bauen. Der Wettbewerb in diesem Bereich ist jedoch stark. Derzeit gibt es folgende große Akteure auf dem Markt für kleine Reaktoren:

TerraPower, unterstützt von Bill Gates;

Das Startup Kairos Power;

NuScale Power, der einzige Hersteller mit einem offiziell in den USA zugelassenen Design.

Es ist erwähnenswert, dass kleine modulare Reaktoren noch eine aufstrebende Technologie sind und die Zeitpläne für eine großflächige industrielle Einführung noch unklar sind. Dennoch setzt sich Valar Atomics für eine Vereinfachung der Lizenzierungsprozesse ein. Das Unternehmen hat sich an Justizbehörden gewandt und eine Überprüfung der langwierigen Prüfverfahren gefordert, die für kleine Versuchsreaktoren derzeit genauso streng gehandhabt werden wie für große Kraftwerke.

Für Länder, die den Ausbau der Kernenergie anstreben, könnten solche kleinen modularen Reaktoren in Zukunft eine interessante Lösung darstellen. Sie ermöglichen es, nicht nur Industrieanlagen, sondern auch abgelegene Gebiete mit stabiler Energie zu versorgen. Der Erfolg von Unternehmen wie Valar Atomics dürfte die globale Energiekarte grundlegend verändern.