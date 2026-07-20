Visa beginnt mit der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Zahlungen

Visa, eines der weltweit größten Zahlungssysteme, hat einen revolutionären Schritt auf dem Markt für digitale Vermögenswerte vollzogen. Das Unternehmen hat eine interne Plattform namens Visa Stablecoin Platform gestartet, die es Banken und Fintech-Strukturen ermöglicht, über bestehende Zahlungssysteme mit Stablecoins zu arbeiten. Diese Neuerung sorgt für eine tiefere Integration von Kryptowährungen in den täglichen Finanzbetrieb. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Mit dieser Initiative zielt Visa darauf ab, die Nutzung digitaler Vermögenswerte in seinem riesigen Netzwerk, das über 15.000 Finanzinstitute und mehr als 200 Millionen Verkaufsstellen umfasst, auszuweiten. Stablecoins sind eine Art von Kryptowährung, deren Wert in der Regel im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt und durch stabile Reserven gedeckt ist; im Gegensatz zu herkömmlichen Krypto-Assets sind sie für tägliche Abrechnungen konzipiert.

Schnelle und transparente Finanzoperationen

Laut Rubail Birwadker, Head of Development bei Visa, besteht die Hauptaufgabe nicht nur darin, Zugang zu Stablecoins zu ermöglichen, sondern diese vollständig an die Bankprozesse und Geldtransfersysteme der Kunden anzupassen. Laut iXBT.com vereinfacht die neue Plattform die Integration solcher Vermögenswerte in die bestehende Finanzinfrastruktur erheblich.

Die Nutzung von Stablecoins bietet Händlern und Unternehmern mehrere Vorteile. Erstens erfolgen Abrechnungen nahezu in Echtzeit, zweitens sind die Transaktionskosten deutlich niedriger als bei herkömmlichen Banküberweisungen. Da alle Operationen über die Blockchain laufen, entstehen im System transparente und unveränderliche Aufzeichnungen.

Als erster Vermögenswert für die neue Infrastruktur wurde der OUSD-Stablecoin des Open Standard-Konsortiums ausgewählt. Visa wird auch weiterhin andere beliebte digitale Vermögenswerte unterstützen, darunter USDC von Circle und USDG von Paxos. Das Unternehmen entwickelt diesen Bereich bereits seit 2020.

Wettbewerb und Marktaussichten

Visa wickelt bereits Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Stablecoins ab, während das gesamte jährliche Zahlungsvolumen des Unternehmens sich 15 Billionen Dollar nähert. Der Markteintritt eines solch großen Akteurs ist auch für Länder wichtig, die auf eine digitale Wirtschaft umstellen, da die Modernisierung internationaler Zahlungssysteme die globale finanzielle Offenheit erhöht.

Auch der Wettbewerb auf dem Markt verschärft sich. Mastercard hat bereits ein System für Banken zur Abrechnung mit Stablecoins eingeführt, und American Express beteiligt sich ebenfalls aktiv an Initiativen rund um OUSD. Dies deutet darauf hin, dass in naher Zukunft die Grenze zwischen traditioneller Währung und Kryptowährung vollständig verschwinden wird.