Marktbewertung von Databricks erreicht 188 Milliarden Dollar

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Marktbewertung von Databricks erreicht 188 Milliarden Dollar

Databricks, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenanalyse- und KI-Technologien, hat nach einer weiteren Investitionsrunde einen Rekordwert von 188 Milliarden Dollar erreicht. Dieses Wachstum zeigt, dass sich das Unternehmen nicht nur zu einem Data Warehouse, sondern zu einem zentralen Bestandteil des korporativen KI-Ökosystems entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat das Unternehmen zwar keine offiziellen Angaben zur genauen Höhe der eingeworbenen Mittel gemacht, Analysten und Medien gehen jedoch davon aus, dass sich das Geschäft auf etwa 3 Milliarden Dollar beläuft. Es wird erwartet, dass diese Investitionsrunde bis Ende des Sommers dieses Jahres vollständig abgeschlossen sein wird. Dieser Wert bestätigt erneut das rasante Wachstumstempo von Databricks in den letzten Jahren.

Betrachtet man die Dynamik der Unternehmensbewertung, so stößt man auf erstaunliche Zahlen. Im Dezember 2024 wurde das Unternehmen beispielsweise mit 62 Milliarden Dollar bewertet. Kurz darauf, im September 2025, überstieg dieser Wert 100 Milliarden Dollar und erreichte im Februar 2026 134 Milliarden Dollar. Der heutige Meilenstein von 188 Milliarden Dollar hat die Marke Databricks fest unter den Technologiegiganten etabliert.

Vom Datenanalyse-Spezialisten zur KI

Das 2013 gegründete Unternehmen Databricks war ursprünglich auf Plattformen zur Speicherung und Analyse großer Mengen korporativer Daten spezialisiert. Mit Beginn der generativen KI-Revolution änderte das Unternehmen jedoch seine Strategie grundlegend. Heute bietet es innovative Produkte wie die Lakebase-Datenbank für KI-Agenten, das Unity-Gateway und das Omnigent-System zur Verwaltung mehrerer Agenten an.

Databricks ist ein entschiedener Befürworter der Nutzung offener KI-Modelle im Unternehmensumfeld. Experten des Unternehmens sind der Meinung, dass offene Modelle oft effizienter und kostengünstiger sind als geschlossene Systeme wie OpenAI oder Anthropic. Insbesondere wurde hervorgehoben, dass das vom chinesischen Entwickler Z.ai erstellte Modell GLM 5.2 bei Programmieraufgaben hohe Ergebnisse erzielt.

Analyse von Kosten und Effizienz

Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse interner Tests, an denen 3.000 seiner Entwickler teilnahmen. Die Studie zeigte, dass die Kosten für die Implementierung von KI nicht nur vom Modell selbst beeinflusst werden, sondern auch von der Software-Shell, die dessen Leistung und den Kontext der Anfragen verwaltet. Laut der Analyse von Databricks:

  • Das Open-Source-Tool Pi zeigte eines der besten Ergebnisse im Preis-Leistungs-Verhältnis;
  • Die Anpassung offener Modelle an Unternehmensbedürfnisse ermöglicht den Verzicht auf geschlossene Lizenzen;
  • Durch die Optimierung der Software-Shell kann die KI-Effizienz um 20-30 Prozent gesteigert werden.
Solche Plattformen sind auch für den sich schnell entwickelnden IT-Sektor in Usbekistan von großer Bedeutung. Lokale Banken und Großunternehmen können durch den Einsatz von Lösungen wie Databricks ihre Prozesse automatisieren und KI in ihr Geschäft integrieren. Die hohe Bewertung des Unternehmens ist ein Beweis dafür, dass das Vertrauen in KI und der Investitionsboom auf dem globalen Markt weiterhin anhalten.

DatabricksKünstliche IntelligenzInvestitionTechnologieIT-Markt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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