Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, beendete die Weltmeisterschaft 2026 mit persönlichen Rekorden. Der Stürmer von Real Madrid erzielte während des Turniers 10 Tore und gewann als bester Torschütze des Wettbewerbs den Goldenen Schuh. Dies ist die zweite derartige Auszeichnung in seiner Karriere. Wie Goal.com berichtet .

Mbappe gelang es, in acht Spielen 10 Tore zu erzielen. Damit egalisierte er die Bestmarke, die die deutsche Legende Gerd Müller bei der Weltmeisterschaft 1970 aufgestellt hatte. Seit über 50 Jahren war es keinem Spieler mehr gelungen, eine zweistellige Anzahl an Toren in einem einzigen Turnier zu erzielen.

Historisches Ergebnis und Enttäuschung für das Team

Wie Goal.com berichtet, erzielte Kylian Mbappe sein zehntes Tor im Spiel um den dritten Platz gegen England. Obwohl der Stürmer in diesem Spiel einen Doppelpack erzielte, verlor die "Equipe Tricolore" mit 4:6 und beendete das Turnier auf dem vierten Platz. Für Frankreich, das im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien ausschied, blieb das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück.

Mbappes Weg im Rennen um die Torjägerkanone begann bereits in der Gruppenphase stürmisch. Er unterstrich seine Ambitionen mit Doppelpacks in den Spielen gegen den Senegal und den Irak. Auch in der K.o.-Phase blieb der Stürmer konstant und traf gegen Schweden (Doppelpack), Paraguay und Marokko.

Mbappes Reaktion

Obwohl er mit seinen persönlichen Leistungen Geschichte schrieb, nahm der französische Kapitän dies nicht mit großer Freude auf. In seinem Interview nach dem Spiel betonte er, dass der mannschaftliche Erfolg wichtiger sei.

"So viele Tore bei einer Weltmeisterschaft zu erzielen, bringt einen zweifellos auf ein neues Level. Aber ich hätte lieber im Finale gespielt, als Torschützenkönig zu werden. Es ist schön, dass dies als Vermächtnis bleibt, wenn ich meine Karriere beende, aber im Moment bereitet es mir nicht viel Freude", sagte Mbappe auf der Pressekonferenz.

Nun kehrt Kylian Mbappe zu seinem Verein Real Madrid zurück. Sein nächstes Ziel ist es, die Enttäuschung mit der Nationalmannschaft durch Erfolge auf Vereinsebene zu vergessen und Frankreich bei kommenden großen Turnieren wieder an die Spitze zu führen. Für Fußballfans wird Mbappes Leistung als Beginn einer neuen Ära im Weltfußball gewertet – einer Ära, in der Rekorde gebrochen werden.