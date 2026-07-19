Eine neue Ära im Halbleiter-Rennen: TSMC erhält Rekordbestellungen für 2nm-Chips

Das taiwanesische Unternehmen TSMC, der absolute Marktführer in der Halbleiterindustrie, gab bekannt, dass die Nachfrage nach seinem fortschrittlichsten 2nm (N2)-Fertigungsprozess deutlich höher ist als erwartet. Laut dem Unternehmensbericht ist die Anzahl der Projekte für die Produktion der neuen Chip-Generation viermal so hoch wie in der gleichen Phase der vorherigen 3nm-Technologie. Dies deutet auf einen gewaltigen Sprung bei Energieeffizienz und Leistung in der Technologiewelt hin. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Hauptgrund für diesen starken Anstieg ist, dass TSMC die langjährige FinFET-Architektur aufgibt und auf völlig neue GAAFET (Gate-All-Around)-Transistoren umsteigt. Laut ixbt.com bietet die N2-Technologie im Vergleich zum aktuellen N3E-Prozess bei gleichem Energieverbrauch eine um 15 Prozent höhere Leistung. Wenn das Leistungsniveau gleich bleibt, besteht die Möglichkeit, den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent zu senken. Zudem steigt die Transistordichte auf dem Kristall um 15 Prozent.

Die Reihe der Industriegiganten

Zu den ersten Kunden der neuen Technologie gehören die weltweit größten Technologiemarken. Insbesondere plant Apple , seine A20 Pro-Prozessoren für die zukünftigen iPhone 18 Pro-Smartphones auf Basis dieser 2nm-Technologie herzustellen. Dies wird die Akkulaufzeit mobiler Geräte und die Geschwindigkeit bei der Ausführung von AI-Aufgaben auf ein neues Niveau heben.

Auch AMD beabsichtigt, diese Technologie in seinen EPYC Venice-Prozessoren für Server einzusetzen. Da Energieeffizienz für Rechenzentren und Cloud-Computing-Systeme ein entscheidender Faktor ist, wird erwartet, dass die 2nm-Technologie auch in diesem Marktsegment revolutionäre Veränderungen bewirken wird.

Zukunftspläne und finanzielle Aussichten

Obwohl die Massenproduktion von 2nm-Chips im vierten Quartal 2025 begann, macht sie derzeit nur 3 Prozent des Gesamtumsatzes von TSMC aus. Der Hauptgewinn des Unternehmens stammt weiterhin aus 5nm (33%) und 3nm (30%)-Technologien. Der vierfache Anstieg des Auftragseingangs deutet jedoch darauf hin, dass sich dieses Gleichgewicht in den kommenden Jahren drastisch verändern wird.

TSMC hat zudem einen klaren Fahrplan zur weiteren Verbesserung seiner 2nm-Plattform veröffentlicht. Demnach:

2026 wird die optimierte N2P-Variante eingeführt;

2027 erscheint die auf hohe Leistung ausgerichtete N2X-Version;

2028 kommt die endgültige N2U-Modifikation der Technologie auf den Markt.

Neue technologische Prozesse erfordern eine komplexere Produktionskette und teure Silizium-Wafer. Obwohl dies zu einem Anstieg des Endproduktpreises führen kann, bleibt die 2nm-Technologie für Unternehmen, die technologische Überlegenheit anstreben, derzeit die einzige und optimalste Lösung.