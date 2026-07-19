Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat beschlossen, seine Strategie für die nächste Generation faltbarer Smartphones grundlegend zu ändern. Bei der Galaxy Z Fold8-Serie, die 2025 vorgestellt werden soll, konzentriert sich das Unternehmen hauptsächlich auf ein Modell im neuen Format. Dieser Schritt ändert nicht nur die Produktnomenklatur, sondern erfüllt auch die Nachfrage der Nutzer nach Geräten mit großem Bildschirm. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Quellen aus der Lieferkette zufolge plant Samsung die Produktion von etwa 2,8 Millionen Display-Panels für das neue Galaxy Z Fold8 Wide-Modell. Diese Zahl liegt deutlich über der anderer Modelle der Serie und unterstreicht die Absicht des Unternehmens, genau dieses Gerät zum wichtigsten "Hit"-Produkt zu machen.

Modellreihe und Produktionsvolumen

Interessanterweise wird die Version, die zuvor als Standardmodell galt, nun voraussichtlich den Namen Galaxy Z Fold8 Ultra tragen. Laut ixbt.com wurden jedoch nur 2 Millionen Displays für diese Ultra-Version bestellt. Zudem wurde das Produktionsvolumen für das kompakte Galaxy Z Flip8-Modell noch niedriger angesetzt — auf etwa 1,5 Millionen Einheiten.

Ursprünglich zielte Samsung darauf ab, die Modelle Fold8 Ultra und Fold8 Wide in den ersten drei Monaten nach Verkaufsstart in nahezu gleichen Mengen zu produzieren. Doch aktuelle Marktanalysen und das Interesse der Verbraucher an dem erweiterten Bildschirmformat führten zu einer Überarbeitung der Strategie. Nun wird erwartet, dass die Wide-Version der Haupttreiber des Marktes sein wird.

Technische Spezifikationen und Funktionen

Die geschätzten technischen Daten des neuen Galaxy Z Fold8 Wide ziehen ebenfalls die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten auf sich. Das Gerät soll über folgende Merkmale verfügen:

7,6-Zoll-Hauptdisplay mit einem Seitenverhältnis von 4:3;

5,5-Zoll-Außendisplay mit einem Seitenverhältnis von 16:10;

4800 mAh Akku und 45W Schnellladesystem;

10 MP Frontkamera und ein Block mit zwei 50 MP Hauptkameras.

Diese Änderungen zielen darauf ab, Samsungs Dominanz im Segment der faltbaren Smartphones zu sichern. Angesichts des wachsenden Wettbewerbs durch chinesische Marken in den letzten Jahren sind die Optimierung des Bildschirmformats und die Verbesserung der Benutzererfahrung von entscheidender Bedeutung.

Bisher hat Samsung keine offiziellen Angaben zu den Funktionen oder Produktionsmengen zukünftiger Geräte gemacht. Üblicherweise werden faltbare Smartphones der neuen Generation auf dem Galaxy Unpacked-Event im Hochsommer präsentiert. Es wird erwartet, dass diese Geräte auch auf dem Markt in Usbekistan zeitgleich mit der Weltpremiere in den Handel kommen.