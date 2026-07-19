Samsung sorgt für eine unerwartete Wende auf dem Markt für faltbare Smartphones: Galaxy Z Fold8 Wide wird führend

·0·Technologie
Samsung sorgt für eine unerwartete Wende auf dem Markt für faltbare Smartphones: Galaxy Z Fold8 Wide wird führend

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat beschlossen, seine Strategie für die nächste Generation faltbarer Smartphones grundlegend zu ändern. Bei der Galaxy Z Fold8-Serie, die 2025 vorgestellt werden soll, konzentriert sich das Unternehmen hauptsächlich auf ein Modell im neuen Format. Dieser Schritt ändert nicht nur die Produktnomenklatur, sondern erfüllt auch die Nachfrage der Nutzer nach Geräten mit großem Bildschirm. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Quellen aus der Lieferkette zufolge plant Samsung die Produktion von etwa 2,8 Millionen Display-Panels für das neue Galaxy Z Fold8 Wide-Modell. Diese Zahl liegt deutlich über der anderer Modelle der Serie und unterstreicht die Absicht des Unternehmens, genau dieses Gerät zum wichtigsten "Hit"-Produkt zu machen.

Modellreihe und Produktionsvolumen

Interessanterweise wird die Version, die zuvor als Standardmodell galt, nun voraussichtlich den Namen Galaxy Z Fold8 Ultra tragen. Laut ixbt.com wurden jedoch nur 2 Millionen Displays für diese Ultra-Version bestellt. Zudem wurde das Produktionsvolumen für das kompakte Galaxy Z Flip8-Modell noch niedriger angesetzt — auf etwa 1,5 Millionen Einheiten.

Ursprünglich zielte Samsung darauf ab, die Modelle Fold8 Ultra und Fold8 Wide in den ersten drei Monaten nach Verkaufsstart in nahezu gleichen Mengen zu produzieren. Doch aktuelle Marktanalysen und das Interesse der Verbraucher an dem erweiterten Bildschirmformat führten zu einer Überarbeitung der Strategie. Nun wird erwartet, dass die Wide-Version der Haupttreiber des Marktes sein wird.

Technische Spezifikationen und Funktionen

Die geschätzten technischen Daten des neuen Galaxy Z Fold8 Wide ziehen ebenfalls die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten auf sich. Das Gerät soll über folgende Merkmale verfügen:

  • 7,6-Zoll-Hauptdisplay mit einem Seitenverhältnis von 4:3;
  • 5,5-Zoll-Außendisplay mit einem Seitenverhältnis von 16:10;
  • 4800 mAh Akku und 45W Schnellladesystem;
  • 10 MP Frontkamera und ein Block mit zwei 50 MP Hauptkameras.
Diese Änderungen zielen darauf ab, Samsungs Dominanz im Segment der faltbaren Smartphones zu sichern. Angesichts des wachsenden Wettbewerbs durch chinesische Marken in den letzten Jahren sind die Optimierung des Bildschirmformats und die Verbesserung der Benutzererfahrung von entscheidender Bedeutung.

Bisher hat Samsung keine offiziellen Angaben zu den Funktionen oder Produktionsmengen zukünftiger Geräte gemacht. Üblicherweise werden faltbare Smartphones der neuen Generation auf dem Galaxy Unpacked-Event im Hochsommer präsentiert. Es wird erwartet, dass diese Geräte auch auf dem Markt in Usbekistan zeitgleich mit der Weltpremiere in den Handel kommen.

SamsungGalaxy Z Fold8SmartphoneTechnologieGadget
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

AMD bereitet Ryzen AI MAX PRO 400 Prozessoren für künstliche Intelligenz vorAMD bereitet Ryzen AI MAX PRO 400 Prozessoren für künstliche Intelligenz vorHeute, 21:52Ein neues Kapitel in der Luftfahrtgeschichte: DARPA testet erstmals F-16-Kampfjet mit Künstlicher IntelligenzEin neues Kapitel in der Luftfahrtgeschichte: DARPA testet erstmals F-16-Kampfjet mit Künstlicher IntelligenzHeute, 21:27USA genehmigen Technologie zur industriellen Gewinnung von Uran aus MeerwasserUSA genehmigen Technologie zur industriellen Gewinnung von Uran aus MeerwasserHeute, 20:51Christopher Nolan nennt KI ein „transparentes Trojanisches Pferd“Christopher Nolan nennt KI ein „transparentes Trojanisches Pferd“Heute, 20:27Kasachische Polizei setzt erstmals Roboterhunde ein: Vier Straftäter festgenommenKasachische Polizei setzt erstmals Roboterhunde ein: Vier Straftäter festgenommenHeute, 20:25Intel führt revolutionäre High-NA EUV-Technologie für die Chipfertigung einIntel führt revolutionäre High-NA EUV-Technologie für die Chipfertigung einHeute, 19:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor