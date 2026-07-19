Silicon Motion, ein weltweit führender Anbieter von Datenspeichertechnologien, hat mit der Entwicklung von SSD-Controllern der nächsten Generation für Unternehmenssysteme begonnen, die die PCIe 7.0-Schnittstelle unterstützen. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Datenübertragungsgeschwindigkeiten auf ein beispielloses Niveau hebt und neue Horizonte für moderne Server und KI-Systeme eröffnet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Alex Chou, Leiter der Unternehmenssparte, ist die Basisarchitektur des neuen Controllers namens Gen7 bereits definiert. Dem Plan zufolge werden die ersten Muster des neuen Geräts in der zweiten Jahreshälfte 2027 vorgestellt. Vor dem Übergang zum PCIe 7.0-Standard muss das Unternehmen jedoch die PCIe 6.0-Generation abschließen. Derzeit wird der PCIe 6.0-Controller auf einer FPGA-Plattform getestet, und die fertigen Chips werden voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen.

PCIe 7.0 Fähigkeiten und technische Spezifikationen

Die im Juni 2025 von der PCI-SIG-Organisation genehmigte PCIe 7.0-Spezifikation verdoppelt die Bandbreite im Vergleich zur Vorgängergeneration. Laut ixbt.com bietet der neue Standard eine Geschwindigkeit von 128 GB/s pro Lane. Bei einer x16-Verbindung, die für Grafikkarten üblich ist, erreicht die Gesamtbandbreite beispielsweise 512 GB/s, während bei einer x4-Verbindung, die häufig in SSDs verwendet wird, das theoretische Limit bei 64 GB/s liegt.

Es ist erwähnenswert, dass die tatsächliche Geschwindigkeit von SSD-Geräten nicht nur von der Schnittstelle abhängt. Experten von Silicon Motion erklären, dass die endgültige Leistung direkt vom Controller selbst, dem NAND-Speichertyp, der Anzahl der Kanäle, dem Stromverbrauch und der Effizienz des Kühlsystems beeinflusst wird. Daher müssen neben den neuen Controllern auch die Speicherchips verbessert werden.

Lösungen für KI und Unternehmenssysteme

Silicon Motion sieht KI-Systeme als Hauptanwendungsgebiet für die neue Technologie. Das Unternehmen verknüpft dieses Projekt mit der Storage Next-Initiative von NVIDIA. Diese Initiative zielt darauf ab, die Latenz zwischen Datenspeichern und Grafikprozessoren (GPU) zu minimieren. Bei KI-Workloads ist nicht nur die sequentielle Lesegeschwindigkeit wichtig, sondern auch eine stabile Leistung bei gleichzeitigem Zugriff durch viele Benutzer und virtuelle Maschinen.

Das Unternehmen erwartet, dass zukünftige Laufwerke zehn Millionen IOPS (Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekunde) erreichen werden. Während die von Branchenexperten zuvor geschätzten 100-200 Millionen IOPS für die kommenden Jahre als etwas unrealistisch angesehen wurden, wurde das Niveau von 50 Millionen IOPS als erreichbares Ziel für Silicon Motion festgelegt.

Derzeit ist die PCIe 7.0-Technologie für große Serverinfrastrukturen und Rechenzentren gedacht, nicht für normale Heimcomputer. Damit sich dieser Standard durchsetzen kann, muss ein Ökosystem aus unterstützenden Mainboards und Prozessoren entstehen, nicht nur SSDs. Auf dem Markt in Usbekistan bleiben solche High-Tech-Lösungen vor allem für Cloud-Dienste und große Unternehmenskunden relevant.