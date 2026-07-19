Capello nennt drei Genies und lobt Yamal besonders

·38·Sport
Capello nennt drei Genies und lobt Yamal besonders

Der ehemalige Cheftrainer von Real Madrid, Fabio Capello, äußerte sich vor dem Finale der WM 2026 über Lionel Messi, Diego Maradona und Lamine Yamal. Der italienische Experte verhehlte nicht, dass er des Vergleichens von Fußballlegenden müde ist, bewertete den jungen spanischen Star jedoch sehr hoch.

Laut Capello werden echte Genies im Fußball nur selten geboren. Lamine Yamal könnte der nächste Vertreter einer solchen Generation sein.

Ist Messi besser als Maradona?

Capello wurde gefragt, ob man Messi über Maradona stellen könne, falls Argentinien das Finale gewinnt.

Der Experte erklärte offen, dass er solche Vergleiche ablehnt.

„Solche Vergleiche ermüden mich. Fußballgenies werden alle 20 Jahre geboren. Ich meine die wahren Genies: Pelé, Maradona und Messi“, sagte Capello.

Auf diese Weise hob er die drei Spieler als einzigartige Vertreter verschiedener Ären hervor.

Verdient Yamal den Ballon d'Or?

Capello räumte ein, dass Lamine Yamal den Ballon d'Or gewinnen könnte, falls Spanien Weltmeister wird.

„Wenn man sein Alter und seine Perspektiven betrachtet, würde ich ja sagen. Aber man sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen.“

Der italienische Experte bewertete Yamal nicht nur als großes Talent, sondern als Vertreter einer neuen großen Generation im Fußball.

„Er ist zweifellos ein Genie und ein Vertreter der neuen Generation in dieser Kategorie“, fügte Capello hinzu.

Yamal steht vor der größten Prüfung

Das Finale der WM 2026 wird eines der wichtigsten Spiele in der Karriere von Lamine Yamal sein. Einerseits wird der spanische Flügelspieler versuchen, sein Nationalteam zum Titel zu führen, andererseits tritt er gegen eine der größten Fußballikonen seiner Kindheit an — Messi.

Capello sagte, man könne ihn in die Riege der Genies aufnehmen. Aber wie er selbst betonte, ist es noch zu früh für endgültige Schlussfolgerungen — die Zeit und große Spiele werden die wahre Antwort liefern.

Zwei Generationen treffen im Finale aufeinander

Im Finale der WM 2026 kämpfen die Nationalmannschaften von Argentinien und Spanien um den Titel.

Argentinien gegen Spanien
Datum: 19. Juli
Anstoßzeit: 23:59 Uhr, Taschkenter Zeit

Auf der einen Seite der 39-jährige Messi, der in einem Atemzug mit Pelé und Maradona genannt wird, auf der anderen Lamine Yamal, den Capello als „Genie der neuen Generation“ bezeichnete.

Die große Frage ist nun: Wird das Finale eine weitere historische Nacht für Messi, oder zeigt Yamal der ganzen Welt, dass eine neue Fußballära begonnen hat?

FußballWeltmeisterschaftLamine YamalLionel MessiFabio Capello
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum hat Del Bosque das Meisterteam von 2010 nicht mit dem aktuellen verglichen?Warum hat Del Bosque das Meisterteam von 2010 nicht mit dem aktuellen verglichen?Gestern, 23:10Rodri warnt seine Teamkollegen vor einer Gefahr vor dem FinaleRodri warnt seine Teamkollegen vor einer Gefahr vor dem FinaleGestern, 22:59Messi oder Yamal: Aufstellungen für das WM-Finale 2026 bekannt gegebenMessi oder Yamal: Aufstellungen für das WM-Finale 2026 bekannt gegebenGestern, 22:53Usbekistans Judo dominiert in Asien: 20 Medaillen in Amman gewonnenUsbekistans Judo dominiert in Asien: 20 Medaillen in Amman gewonnenGestern, 21:11Live-Übertragung des Spiels Spanien gegen ArgentinienLive-Übertragung des Spiels Spanien gegen ArgentinienGestern, 20:21Pau Cubarsís Geständnis vor dem WM-Finale 2026: „Das war mein Traum“Pau Cubarsís Geständnis vor dem WM-Finale 2026: „Das war mein Traum“Gestern, 20:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis