Der ehemalige Cheftrainer von Real Madrid, Fabio Capello, äußerte sich vor dem Finale der WM 2026 über Lionel Messi, Diego Maradona und Lamine Yamal. Der italienische Experte verhehlte nicht, dass er des Vergleichens von Fußballlegenden müde ist, bewertete den jungen spanischen Star jedoch sehr hoch.

Laut Capello werden echte Genies im Fußball nur selten geboren. Lamine Yamal könnte der nächste Vertreter einer solchen Generation sein.

Ist Messi besser als Maradona?

Capello wurde gefragt, ob man Messi über Maradona stellen könne, falls Argentinien das Finale gewinnt.

Der Experte erklärte offen, dass er solche Vergleiche ablehnt.

„Solche Vergleiche ermüden mich. Fußballgenies werden alle 20 Jahre geboren. Ich meine die wahren Genies: Pelé, Maradona und Messi“, sagte Capello.

Auf diese Weise hob er die drei Spieler als einzigartige Vertreter verschiedener Ären hervor.

Verdient Yamal den Ballon d'Or?

Capello räumte ein, dass Lamine Yamal den Ballon d'Or gewinnen könnte, falls Spanien Weltmeister wird.

„Wenn man sein Alter und seine Perspektiven betrachtet, würde ich ja sagen. Aber man sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen.“

Der italienische Experte bewertete Yamal nicht nur als großes Talent, sondern als Vertreter einer neuen großen Generation im Fußball.

„Er ist zweifellos ein Genie und ein Vertreter der neuen Generation in dieser Kategorie“, fügte Capello hinzu.

Yamal steht vor der größten Prüfung

Das Finale der WM 2026 wird eines der wichtigsten Spiele in der Karriere von Lamine Yamal sein. Einerseits wird der spanische Flügelspieler versuchen, sein Nationalteam zum Titel zu führen, andererseits tritt er gegen eine der größten Fußballikonen seiner Kindheit an — Messi.

Capello sagte, man könne ihn in die Riege der Genies aufnehmen. Aber wie er selbst betonte, ist es noch zu früh für endgültige Schlussfolgerungen — die Zeit und große Spiele werden die wahre Antwort liefern.

Zwei Generationen treffen im Finale aufeinander

Im Finale der WM 2026 kämpfen die Nationalmannschaften von Argentinien und Spanien um den Titel.

Argentinien gegen Spanien

Datum: 19. Juli

Anstoßzeit: 23:59 Uhr, Taschkenter Zeit

Auf der einen Seite der 39-jährige Messi, der in einem Atemzug mit Pelé und Maradona genannt wird, auf der anderen Lamine Yamal, den Capello als „Genie der neuen Generation“ bezeichnete.

Die große Frage ist nun: Wird das Finale eine weitere historische Nacht für Messi, oder zeigt Yamal der ganzen Welt, dass eine neue Fußballära begonnen hat?