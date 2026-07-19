Rodri warnt seine Teamkollegen vor einer Gefahr vor dem Finale

Der spanische Kapitän Rodri Hernández richtete vor dem Finale der WM 2026 eine wichtige Botschaft an seine Teamkollegen. Er betonte, dass im entscheidenden Duell gegen Argentinien nicht die Reaktion auf mögliche Provokationen des Gegners, sondern die Beibehaltung des eigenen Spielstils über den Titel entscheiden könnte.

Der spanische Kapitän ist der Meinung, dass die Spieler im Finale nicht von der Angst vor einer Niederlage, sondern vom Wunsch, den Weltpokal zu gewinnen, geleitet werden sollten.

„Wir dürfen nicht auf Provokationen hereinfallen“

Rodri erwartet, dass das Spiel gegen Argentinien von physischen Zweikämpfen und hohem mentalen Druck geprägt sein wird. Er räumte ein, dass Provokationen zum Fußball dazugehören, betonte jedoch, dass die spanischen Spieler ihre Emotionen kontrollieren müssen.

„Provokationen sind Teil des Fußballs. Aber wir dürfen nicht auf sie hereinfallen.“

Der spanische Kapitän erhob keine Vorwürfe gegen den Gegner. Er forderte seine Teamkollegen vor allem dazu auf, sich auf den Fußball zu konzentrieren und nicht auf Schiedsrichterentscheidungen, Diskussionen oder gegnerische Aktionen. Rodri betonte offen, dass man auf physische Duelle vorbereitet sein und mögliche Provokationen im Spiel gegen Argentinien ignorieren müsse.

Wunsch zu gewinnen, nicht Angst

Rodris Hauptbotschaft bezog sich auf die mentale Vorbereitung. Schon vor dem Halbfinale sagte er den Spielern, dass der Siegeswille stärker sein müsse als die Angst vor einer Niederlage.

„Wir müssen uns vom Siegeswillen leiten lassen, nicht von der Angst vor einer Niederlage.“

Der spanische Kapitän glaubt, dass übermäßige Vorsicht unter großem Druck dazu führen kann, dass die Mannschaft ihren gewohnten Fußball verliert. Deshalb darf „La Roja“ ihren Stil, der auf Ballbesitz, hohem Pressing und Kurzpassspiel basiert, nicht aufgeben. Rodri sagte, er habe diesen Ansatz seinen Teamkollegen bereits vor dem Halbfinale gegen Frankreich vermittelt.

Die zentrale Figur im spanischen Mittelfeld

Rodriwar beim 2:0-Halbfinalsieg gegen Frankreich der wichtigste Rückhalt im spanischen Mittelfeld. Neben der Kontrolle des Spielaufbaus spielte er eine entscheidende Rolle dabei, den schnellen Angreifern des Gegners keinen Freiraum zu lassen.

Auch im Finale gegen Argentinien wird das Tempo des spanischen Spiels maßgeblich von seinen Entscheidungen abhängen. Es wird erwartet, dass die Mannschaft von Lionel Scaloni im Zentrum hohen Druck ausübt, die Zweikampfintensität erhöht und versucht, den gewohnten Rhythmus Spaniens zu stören.

Unter diesen Umständen könnten Rodris Gelassenheit und seine Fähigkeit, seine Teamkollegen zu führen, zu einem der entscheidenden Faktoren für das Finale werden.

Wann und wo findet das Finale statt?

Im Finale der WM 2026 treffen Spanien und der amtierende Weltmeister Argentinien zum ersten Mal im entscheidenden Spiel der Weltmeisterschaft aufeinander.

Das Spiel findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey, USA, statt – bei FIFA-Wettbewerben offiziell als New York New Jersey Stadium bezeichnet. Die Partie beginnt um 15:00 Uhr Ortszeit, was 00:00 Uhr in der Nacht zum 20. Juli nach Taschkenter Zeit entspricht.

Spanien versucht, den zweiten Weltmeistertitel in seiner Geschichte zu gewinnen. Argentinien hingegen will nach dem Sieg 2022 den Titel verteidigen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge in die Höhe stemmen.

Im Finale werden neben Technik und Taktik auch die Nerven auf die Probe gestellt. Rodris Warnung ist klar: Nicht mit Argentinien streiten, sondern sie fußballerisch besiegen.