Messi oder Yamal: Aufstellungen für das WM-Finale 2026 bekannt gegeben

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Messi oder Yamal: Aufstellungen für das WM-Finale 2026 bekannt gegeben

Foto: goal.com

Der größte Abend im Weltfußball steht bevor. Die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien treten im Finale um den WM-Titel 2026 an, und beide Trainer haben ihre Startaufstellungen für das Endspiel bekannt gegeben.

Auf der einen Seite die junge und technisch versierte Generation Spaniens unter der Führung von Lamine Yamal, auf der anderen Seite Lionel Messi als Anführer der amtierenden Weltmeister. Die Partie beginnt am 20. Juli um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Spaniens souveräner Weg ins Finale

Die spanische Nationalmannschaft zeigte im Halbfinale gegen Frankreich Fußball auf höchstem Niveau. „La Roja“ besiegte den Gegner mit 2:0 und sicherte sich damit erneut die Chance auf den Weltmeistertitel.

Der spanische Nationaltrainer setzt im Finale auf eine Aufstellung, die auf Ballbesitz und aktivem Pressing basiert. Im Angriff stehen Lamine Yamal, Dani Olmo und Mikel Oyarzabal im Fokus.

Spaniens Startaufstellung:

  • Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Argentinien strebt den zweiten Titel in Folge an

Argentinien besiegte England im Halbfinale mit 2:1 und erreichte damit das zweite WM-Finale in Folge.

Lionel Scaloni vertraut auch im entscheidenden Spiel auf seine erfahrenen und bewährten Kräfte. Im Mittelfeld agieren Rodrigo De Paul, Enzo Fernández und Alexis Mac Allister, während Julián Álvarez Messi im Angriff unterstützt.

Argentiniens Startaufstellung:

  • Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, González, Messi, Álvarez.

Die Spannung vor dem Finale

In diesem Spiel treffen zwei unterschiedliche Fußballschulen aufeinander. Spanien setzt auf Ballkontrolle, Kurzpassspiel und Schnelligkeit über die Flügel. Argentinien baut auf mannschaftliche Geschlossenheit, Erfahrung in großen Spielen und Messis individuelle Klasse.

Das symbolische Duell des Finales ist ebenfalls klar: Der 39-jährige Lionel Messi und der Star der neuen Generation, Lamine Yamal, kämpfen auf demselben Platz um den Weltmeistertitel.

WM-Finale 2026

Spanien gegen Argentinien

Datum: 20. Juli
Anstoßzeit: 00:00 Uhr, Taschkenter Zeit

Während Spanien nach seinem zweiten WM-Titel strebt, versucht Argentinien, den amtierenden Titel zu verteidigen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge in die Höhe zu stemmen.

Nun wird der Platz alle Fragen beantworten: Wird sich die junge und schnelle spanische Mannschaft durchsetzen oder führt Messi Argentinien zu einem weiteren historischen Sieg?

WeltmeisterschaftFußballSpanienArgentinienLionel Messi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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