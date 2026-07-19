11-jährige Steuerbefreiung für Lithiumbatterien in China endet

Die chinesische Regierung hat offiziell beschlossen, die seit 2015 geltende Politik der Befreiung von Lithiumbatterien von der Verbrauchssteuer zu beenden. Das Ende dieser 11-jährigen Vergünstigungsperiode wird voraussichtlich nicht nur Batteriehersteller, sondern auch den globalen Markt für Elektrofahrzeuge beeinflussen. Diese Entscheidung wirkt sich direkt auf die Preisgestaltung in der globalen Automobilindustrie aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com liegt der aktuelle Durchschnittspreis für Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP) zwischen 0,36 und 0,4 Yuan pro Wh, während ternäre Lithium-Ionen-Zellen auf 0,55 bis 0,6 Yuan geschätzt werden. Wenn man bedenkt, dass die Batteriekapazität der meisten Elektrofahrzeuge zwischen 55 kWh und 100 kWh liegt und bei Hybridfahrzeugen zwischen 36 und 55 kWh, werden die neuen Steuersätze eine erhebliche zusätzliche Belastung für die Fahrzeugkosten darstellen.

Steuersätze und Preiserhöhungen

Gemäß der neuen Regelung wird bei einem Steuersatz von 2 Prozent die Herstellung eines vollelektrischen Fahrzeugs um 396 bis 1200 Yuan teurer. Sollte der Steuersatz 4 Prozent erreichen, könnte dieser Wert auf bis zu 2400 Yuan (ca. 330 Dollar) steigen. Bei Hybridmodellen wird ein Preisanstieg im Bereich von 260 bis 1320 Yuan erwartet.

Experten sind der Meinung, dass der durch die Verbrauchssteuer bedingte Preisanstieg weniger als 1 Prozent des Gesamtwerts des Fahrzeugs ausmachen wird. Obwohl dieser Wert deutlich unter den starken Schwankungen der Lithium-Rohstoffpreise liegt, könnte er für Hersteller ein ernstes Problem darstellen. Der Grund dafür ist, dass der Wettbewerb auf dem chinesischen Automobilmarkt derzeit extrem intensiv ist und die Rentabilität niedrig ist.

Neuer Druck auf Hersteller

Im Zeitraum von Januar bis Mai dieses Jahres lag die Rentabilität der Automobilproduktion in China bei nur 1,5 Prozent. Viele Unternehmen arbeiten immer noch mit Verlust. Unter solchen Bedingungen stellt ein Kostenanstieg von mehreren hundert Yuan eine zusätzliche finanzielle Belastung für Autogiganten dar, die bereits mit geringer Rentabilität zu kämpfen haben.

Das neue Steuersystem soll schrittweise eingeführt werden:

Ab dem 1. September 2026 wird eine Verbrauchssteuer von 2 Prozent auf quecksilberfreie Batterien, Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Ionen-Akkus erhoben;

Ab dem 1. September 2027 wird dieser Steuersatz auf 4 Prozent erhöht.

Diese Änderungen werden zwangsläufig auch den Markt in Usbekistan beeinflussen, da der Großteil der in unser Land importierten Elektrofahrzeuge aus China stammt. Der Anstieg der Produktionskosten könnte sich auch in den Exportpreisen widerspiegeln. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Optimierung technologischer Prozesse und sinkende Lithiumpreise diese Steuerlast teilweise kompensieren könnten.