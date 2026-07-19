Ein neuer Spitzenreiter im KI-Rennen: Chinas Kimi K3 Modell beunruhigt OpenAI

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Ein neuer Spitzenreiter im KI-Rennen: Chinas Kimi K3 Modell beunruhigt OpenAI

Das neue Open-Source-KI-Modell Kimi K3, das vom chinesischen Unternehmen Moonshot vorgestellt wurde, hat die Aufmerksamkeit von Branchenexperten und großen Technologiekonzernen auf sich gezogen. Die Entwicklung, die in kürzester Zeit in den Arena-Rankings aufgestiegen ist, stellt eine ernsthafte Konkurrenz für kommerzielle Giganten wie OpenAI und Anthropic dar. Dieses Ereignis hat den Kampf zwischen geschlossenen und offenen Systemen auf dem globalen Technologiemarkt auf eine neue Stufe gehoben, berichtet Ixbt.com. berichtet darüber.

Das Kimi K3 Modell zeigt beeindruckende Ergebnisse bei seinen technischen Spezifikationen. Es verfügt über 2,8 Billionen Parameter und ist in der Lage, Text und Bilder zu verarbeiten. Einer der wichtigsten Aspekte des Modells ist sein Kontextfenster, das etwa 1 Million Token umfasst. Dies ermöglicht es Benutzern, riesige Datenmengen gleichzeitig zu analysieren und zu verarbeiten.

Kimi Delta Attention: Das neue Geheimnis der Effizienz

Laut ixbt.com verwendet das Kimi K3 Modell eine innovative Architektur namens Kimi Delta Attention (KDA). Diese Technologie steigert die Systemeffizienz bei der Arbeit mit langen Anfragen drastisch. Normalerweise steigt bei großen Sprachmodellen mit zunehmender Kontextgröße auch der Speicherbedarf für die Zwischenspeicherung von Daten, was zu einer Verlangsamung des Systems führt.

Die KDA-Architektur nutzt einen hybriden Ansatz: Sie kombiniert drei Zustände, die Daten komprimiert speichern, mit einem Zustand, der den Zugriff auf vollständige Informationen ermöglicht. Diese Methode erlaubt es, wichtige Teile der Konversation als kurze "Zusammenfassung" zu speichern und bei Bedarf auf den vollständigen Kontext zuzugreifen. Infolgedessen wird die Last auf den speziellen Speicherbereich, den sogenannten KV cache, reduziert und das System arbeitet schneller.

Zudem wurde im Modell die WideEP-Technologie implementiert, die Rechenaufgaben auf Beschleuniger verteilt. Obwohl dies bei der Speicheroptimierung hilft, bleiben der allgemeine Stromverbrauch des Systems und der Bedarf an Hochgeschwindigkeits-HBM-Speicher weiterhin hoch. Dies macht das Kimi K3 Modell nicht nur intelligent, sondern auch technisch zu einem hochkomplexen System.

"KI-Kommunismus" und die Reaktion von OpenAI

Dieser Erfolg aus China hat bei der Führung von OpenAI ernsthafte Besorgnis ausgelöst. Dean W. Ball, Leiter der strategischen Entwicklung des Unternehmens, kritisierte das schnelle Wachstum von Open-Source-Modellen im sozialen Netzwerk X. Seiner Meinung nach könnte die Entwicklung von KI zu einem für alle offenen und kostenlosen Gut zu einem "vollständigen KI-Kommunismus"-Szenario führen.

Ein Vertreter von OpenAI bezeichnete Chinas offene Modelle als einen Faktor, der große Investitionen in die Recheninfrastruktur verlangsamt. Er ist der Ansicht, dass die Betrachtung von KI als soziales Gut statt als kommerzielles Produkt zukünftige Innovationen und die finanzielle Stabilität der Branche gefährden könnte.

Für Benutzer und Entwickler ist das Aufkommen von Open-Source-Modellen wie Kimi K3 eine große Chance. Solche Systeme schaffen Bedingungen für lokale Startups und Forscher, Hochtechnologien ohne teure Lizenzen zu nutzen. Es wird erwartet, dass der Wettbewerb zwischen geschlossenen Systemen wie OpenAI und offenen Projekten wie Moonshot die Richtung des IT-Sektors in den kommenden Jahren bestimmen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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