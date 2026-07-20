Neymar war tief bewegt, als er Messi weinen sah

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Neymar war tief bewegt, als er Messi weinen sah

Die 0:1-Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft gegen Spanien im Finale der WM 2026 Lionel Messi war ein sehr schwerer Moment. Als Neymar den argentinischen Spieler nach dem entscheidenden Spiel weinen sah, konnte er seine Gefühle nicht verbergen.

Der brasilianische Flügelspieler sagte, er sei tief von der Verfassung seines ehemaligen Teamkollegen berührt gewesen und betonte, dass er sich gewünscht hätte, dass Messi seine Karriere mit einem weiteren Weltmeistertitel beendet.

„Es war herzzerreißend, ihn weinen zu sehen“

Als Neymar über Messis traurigen Zustand nach dem Finale sprach, sagte er, dass es sehr schwer gewesen sei, diesen Anblick zu ertragen.

„Ihn weinen zu sehen und die Tränen in seinen Augen zu sehen, war wirklich herzzerreißend. Ich wollte immer, dass er genau diese Trophäe gewinnt und seine Karriere mit einem Weltmeistertitel krönt“, sagte der brasilianische Spieler.

Laut Neymar hat er die Niederlage von Messi im Finale persönlich sehr mitgenommen.

„Ich habe wirklich sehr mit ihm mitgefühlt.“

Argentinien verlor den Pokal in der Verlängerung

Im Finale der WM 2026 endete die reguläre Spielzeit zwischen Argentinien und Spanien mit einem 0:0. Der Sieger wurde in der Verlängerung ermittelt.

Spanien gewann durch ein einziges Tor in der 106. Minute mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister.

Obwohl Argentinien als amtierender Meister in das Turnier gestartet war, konnte das Team den WM-Titel nicht verteidigen.

Messi und Neymar verbindet eine langjährige Freundschaft

Neymar und Messi haben mehrere Jahre lang im selben Team gespielt. Sie waren gemeinsam für den FC Barcelona und später für den französischen Club PSG aktiv.

Neben ihrer Zusammenarbeit auf dem Platz sind die Spieler auch für ihre enge Beziehung bekannt. Daher wurden Neymars Worte über Messi nicht als Reaktion eines Rivalen oder Kollegen wahrgenommen, sondern als aufrichtige Gefühle eines ehemaligen Teamkollegen und Freundes.

Messi erfüllte sich 2022 seinen Traum

Lionel Messi gewann 2022 mit der argentinischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Katar. Dieser Titelgewinn wurde zu einem der größten Erfolge seiner Karriere.

Im Jahr 2026 erreichte er erneut das Finale, doch diesmal ging der Pokal an Spanien. Deshalb sagte Neymar, er hätte sich gewünscht, dass Messi seine Karriere mit einem weiteren Weltmeistertitel beendet.

Spanien gewann das Finale, doch einer der bewegendsten Momente nach dem Spiel waren die Tränen von Messi. Neymars Worte zeigten, dass der Respekt und die Freundschaft zwischen den beiden Stars weiterhin stark sind.

NeymarLionel MessiWeltmeisterschaftFußballArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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