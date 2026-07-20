Passt Husanov in Marescas System? 3 Hauptaufgaben für den usbekischen Star bei City

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Passt Husanov in Marescas System? 3 Hauptaufgaben für den usbekischen Star bei City

"Manchester City" steht nach einer für den Verein nicht ganz erfolgreichen Saison vor großen Veränderungen. Der Abgang von Pep Guardiola, der den Klub ein Jahrzehnt lang führte, wird das System der Mannschaft unweigerlich beeinflussen.

Aktuell wird das Team von Enzo Maresca geleitet, einem von Guardiolas Schülern. Natürlich interessiert sich die usbekische Fußballwelt brennend für die Zukunft von Abdukodir Husanov, der unter Guardiola aufblühte, unter dem neuen Trainer:

  • "Passt Husanov zum Spielstil von Maresca?"

  • "Wird der neue Trainer ihm vertrauen?"

  • "Wird Abdukodir so regelmäßig spielen wie in der letzten Saison?"

Zamin.uz präsentiert Expertenanalysen zu dieser Frage und Schlussfolgerungen darüber, was Husanov tun muss, um sich einen festen Platz in der Startelf von City zu sichern.

Enzo Marescas Stil und Abdukodir Husanovs Potenzial

Experten betonen, dass das System von Enzo Maresca, wenn man von einem Trainer der Schule des Positionsspiels spricht, im Allgemeinen sehr gut zu Abdukodir Husanov passt. Das Modell von Maresca basiert auf starken und präzisen Aspekten:

  • Hohe Abwehrlinie: Die Mannschaft spielt sehr hoch und lässt viel Raum hinter der Kette.

  • Mut in Duellen: Von den Verteidigern werden hohe Geschwindigkeit und Mut in Zweikämpfen gefordert.

  • Schneller Innenverteidiger: In einem solchen taktischen Modell ist ein schneller Innenverteidiger eine Grundvoraussetzung.

3 Aspekte, die Husanov perfektionieren muss

Damit er nicht nur ein "Feuerwehrmann"-Verteidiger bleibt, der nur Fehler anderer ausbügelt, muss Abdukodir Husanov drei weitere wichtige Aspekte seines Spiels entwickeln:

Nr.

Komponente

Was muss verbessert werden?

1

Schnelle Entscheidungsfindung am Ball

Er muss nicht das Niveau von John Stones erreichen, aber er muss lernen, schneller zu erkennen, wann er kurz spielt, wann er nach vorne rückt und wann er kein Risiko eingehen sollte.

2

Positionsstabilität

Schnelle Verteidiger können in die Falle der Selbstüberschätzung tappen, zu glauben, sie könnten "überall sein". Auf Top-Niveau ist es wichtig, die Situation vorherzusehen und die richtige Position einzunehmen.

3

Kommunikation

In England sind Sprache, Stimme und das Dirigieren der Mitspieler für einen Verteidiger genauso wichtig wie Schnelligkeit. Sein Debüt bei City zeigte, dass die Anpassung an Sprache und Teamanforderungen schwierig war.

Fazit

Wenn Abdukodir diese drei Elemente in sein Spiel integrieren kann, wird er für den italienischen Spezialisten Enzo Maresca zu einem sehr nützlichen und wichtigen Spieler. Er muss keine Kopie von Rúben Dias oder John Stones sein – er kann sich bei Manchester City mit seinem eigenen Profil etablieren: als schneller, zweikampfstarker Hybrid-Verteidiger.

Manchester CityAbdukodir HusanovEnzo MarescaPremier LeagueFußball Taktik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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