Kritische Sicherheitslücke in WordPress: Millionen Websites unter Hackerangriff

Im Content-Management-System (CMS) WordPress, das Millionen von Webressourcen weltweit antreibt, wurden hochgefährliche Sicherheitslücken entdeckt. Experten für Cybersicherheit warnen, dass Hacker bereits massenhafte Angriffe auf Websites gestartet haben, die ältere Versionen des Systems verwenden. Dieses Problem stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit nicht nur privater Blogs, sondern auch großer Unternehmensportale dar, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Letzte Woche veröffentlichten die WordPress-Entwickler ein Update, das zwei kritische Sicherheitslücken schließt, und forderten alle Nutzer auf, die Software „umgehend“ zu aktualisieren. Die Ernsthaftigkeit der Lage hat dazu geführt, dass Systemadministratoren auf so vielen Websites wie möglich obligatorische automatische Updates aktiviert haben. Dennoch bleiben viele Websites gefährdet.

Ausmaß des Risikos und die WP2Shell-Bedrohung

Cybersicherheitsunternehmen wie Patchstack, Hexastrike und WatchTowr haben bestätigt, dass Hacker diese Schwachstellen ausnutzen, um die vollständige Kontrolle über ungeschützte Websites zu erlangen. Laut TechCrunch sind insbesondere die Versionen 6.9.0 bis 6.9.4 sowie 7.0.0 bis 7.0.1 am stärksten betroffen. Die vom Forscher Adam Kues identifizierte und als „WP2Shell“ bezeichnete Sicherheitslücke ermöglicht es Hackern, aus der Ferne die Kontrolle über eine Website zu übernehmen.

Analysen des Cybersicherheitsberaters Daniel Card zufolge sind etwa 15 Prozent der WordPress-Websites im Internet noch nicht aktualisiert. Legt man diesen Wert auf die Gesamtzahl der Websites zugrunde, bleiben weltweit fast 90 Millionen Ressourcen ein „offenes Tor“ für Hacker. Offiziellen Statistiken zufolge könnte die Zahl der Websites, die mit veralteten Versionen betrieben werden, sogar 400 Millionen übersteigen.

In Anbetracht der Tatsache, dass viele Informationsseiten und geschäftliche Webseiten im usbekischen Segment ebenfalls auf der WordPress-Plattform basieren, ist dies ein Weckruf für lokale IT-Spezialisten. Um die Sicherheit der Website zu gewährleisten, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

Aktualisierung des WordPress-Cores auf die neueste sichere Version;

Überprüfung und Aktualisierung aller Plugins und Themes;

Nutzung von Schutzdiensten wie Cloudflare und Web Application Firewalls (WAF);

Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf das Admin-Panel.

Automattic, das Unternehmen hinter dem WordPress-Projekt, hat bisher keine weitere offizielle Stellungnahme zur Situation abgegeben. Experten betonen, dass Dienste wie Cloudflare zwar viele Angriffe blockieren, die zuverlässigste Methode jedoch weiterhin die manuelle oder automatische Aktualisierung des Systems bleibt. Andernfalls könnten Hacker bösartigen Code einschleusen oder persönliche Daten der Nutzer stehlen.