Kritische Sicherheitslücke in WordPress: Millionen Websites unter Hackerangriff

·27·Technologie
Kritische Sicherheitslücke in WordPress: Millionen Websites unter Hackerangriff

Im Content-Management-System (CMS) WordPress, das Millionen von Webressourcen weltweit antreibt, wurden hochgefährliche Sicherheitslücken entdeckt. Experten für Cybersicherheit warnen, dass Hacker bereits massenhafte Angriffe auf Websites gestartet haben, die ältere Versionen des Systems verwenden. Dieses Problem stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit nicht nur privater Blogs, sondern auch großer Unternehmensportale dar, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Letzte Woche veröffentlichten die WordPress-Entwickler ein Update, das zwei kritische Sicherheitslücken schließt, und forderten alle Nutzer auf, die Software „umgehend“ zu aktualisieren. Die Ernsthaftigkeit der Lage hat dazu geführt, dass Systemadministratoren auf so vielen Websites wie möglich obligatorische automatische Updates aktiviert haben. Dennoch bleiben viele Websites gefährdet.

Ausmaß des Risikos und die WP2Shell-Bedrohung

Cybersicherheitsunternehmen wie Patchstack, Hexastrike und WatchTowr haben bestätigt, dass Hacker diese Schwachstellen ausnutzen, um die vollständige Kontrolle über ungeschützte Websites zu erlangen. Laut TechCrunch sind insbesondere die Versionen 6.9.0 bis 6.9.4 sowie 7.0.0 bis 7.0.1 am stärksten betroffen. Die vom Forscher Adam Kues identifizierte und als „WP2Shell“ bezeichnete Sicherheitslücke ermöglicht es Hackern, aus der Ferne die Kontrolle über eine Website zu übernehmen.

Analysen des Cybersicherheitsberaters Daniel Card zufolge sind etwa 15 Prozent der WordPress-Websites im Internet noch nicht aktualisiert. Legt man diesen Wert auf die Gesamtzahl der Websites zugrunde, bleiben weltweit fast 90 Millionen Ressourcen ein „offenes Tor“ für Hacker. Offiziellen Statistiken zufolge könnte die Zahl der Websites, die mit veralteten Versionen betrieben werden, sogar 400 Millionen übersteigen.

In Anbetracht der Tatsache, dass viele Informationsseiten und geschäftliche Webseiten im usbekischen Segment ebenfalls auf der WordPress-Plattform basieren, ist dies ein Weckruf für lokale IT-Spezialisten. Um die Sicherheit der Website zu gewährleisten, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

  • Aktualisierung des WordPress-Cores auf die neueste sichere Version;
  • Überprüfung und Aktualisierung aller Plugins und Themes;
  • Nutzung von Schutzdiensten wie Cloudflare und Web Application Firewalls (WAF);
  • Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf das Admin-Panel.
Automattic, das Unternehmen hinter dem WordPress-Projekt, hat bisher keine weitere offizielle Stellungnahme zur Situation abgegeben. Experten betonen, dass Dienste wie Cloudflare zwar viele Angriffe blockieren, die zuverlässigste Methode jedoch weiterhin die manuelle oder automatische Aktualisierung des Systems bleibt. Andernfalls könnten Hacker bösartigen Code einschleusen oder persönliche Daten der Nutzer stehlen.

WordPressCybersicherheitHackerTechnologieInternet
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Volkswagen präsentiert neues E-Bike mit intelligenter TechnologieVolkswagen präsentiert neues E-Bike mit intelligenter TechnologieHeute, 21:26Craneware, Dienstleister für das US-Gesundheitssystem, Opfer eines CyberangriffsCraneware, Dienstleister für das US-Gesundheitssystem, Opfer eines CyberangriffsHeute, 21:22NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem WeltraumNASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem WeltraumHeute, 20:58Adobe stellt neue App vor, die Fotos mithilfe von KI kritisiertAdobe stellt neue App vor, die Fotos mithilfe von KI kritisiertHeute, 20:52YouTube verstärkt den Kampf gegen minderwertige KI-generierte InhalteYouTube verstärkt den Kampf gegen minderwertige KI-generierte InhalteHeute, 20:28Ein neuer Schritt gegen die NVIDIA-Dominanz: Startup Infinity sammelt 15 Millionen Dollar einEin neuer Schritt gegen die NVIDIA-Dominanz: Startup Infinity sammelt 15 Millionen Dollar einHeute, 20:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor