Craneware, Dienstleister für das US-Gesundheitssystem, Opfer eines Cyberangriffs

Das britische Unternehmen Craneware, ein Softwareanbieter für Tausende von Krankenhäusern und Apotheken in den USA, hat einen schweren Cyberangriff gemeldet. Eine große Menge an Daten von Kunden und Mitarbeitern wurde aus den Systemen des Unternehmens gestohlen. Dieser Vorfall unterstreicht erneut die Sensibilität der technologischen Sicherheit im amerikanischen Gesundheitswesen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut einem offiziellen Bericht an die Londoner Börse wurden die Hacker bereits aus dem System entfernt, doch die Untersuchungen zu dem Vorfall dauern an. Craneware ist einer der führenden Anbieter von Abrechnungs- und Buchhaltungsdiensten für medizinische Einrichtungen in den USA. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die gestohlenen Daten persönliche und medizinische Patientenakten enthalten.

Das Unternehmen hat bisher nicht präzisiert, wie viele oder welche Art von Daten genau gestohlen wurden. Es wurde lediglich bestätigt, dass Datensätze eines bestimmten Prozentsatzes von Mitarbeitern, Kunden und Partnern in die Hände von Hackern gelangt sind. Laut TechCrunch erhielt Craneware nach der Übernahme von Sentry im Jahr 2021 auch Zugriff auf zwanzig Jahre Archivdaten von über 147 Millionen Patienten in dessen Datenbank.

Systemische Angriffe auf den Gesundheitssektor

CEO Keith Neilson von Craneware hat sich bisher nicht zu der Frage geäußert, ob Lösegeldforderungen von den Hackern gestellt wurden. Experten gehen davon aus, dass solche Angriffe in der Regel durchgeführt werden, um das Unternehmen zur Zahlung hoher Lösegelder zu zwingen oder die gestohlenen Daten auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

Dieser Vorfall ist Teil einer Reihe von Angriffen auf Technologiegiganten, die den US-Gesundheitssektor bedienen. Hacker finden leichteren Zugang zu den persönlichen Daten von Millionen Menschen, indem sie Outsourcing-Unternehmen angreifen, die Abrechnungs- und Datenverarbeitungsdienste anbieten, anstatt Krankenhäuser direkt zu attackieren.

Im letzten Jahr wurden in diesem Sektor mehrere große Datendiebstähle verzeichnet:

Im März bestätigte das Unternehmen TriZetto, dass Daten von über 3,4 Millionen Menschen gestohlen wurden;

Der Gigant CareCloud berichtete von einem Einbruch in seine Datenbank für elektronische Gesundheitsakten;

Im Juli letzten Jahres warnte das Unternehmen Episource 5,4 Millionen Nutzer vor einem Datenleck.

Unternehmen wie Craneware sind ein wichtiges Bindeglied bei der Abrechnung medizinischer Leistungen. Wenn solche Systeme ausfallen oder ihre Daten blockiert werden, kann dies nicht nur zu finanziellen Verlusten führen, sondern auch die Patientenversorgung in Krankenhäusern unterbrechen. Derzeit ergreifen Cybersicherheitsexperten Maßnahmen, um die Verbreitung der gestohlenen Daten zu verhindern.