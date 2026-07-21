Spanien feiert Weltmeistertitel: Lamine Yamal und Ferran Torres im Rampenlicht

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Spanien feiert Weltmeistertitel: Lamine Yamal und Ferran Torres im Rampenlicht

Die spanische Nationalmannschaft feierte ihren Sieg auf den Straßen von Madrid, nachdem sie Argentinien im Finale mit 1:0 besiegt und damit zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Weltmeistertitel gewonnen hatte. Während der Parade im offenen Bus fuhr die Mannschaft inmitten tausender Fans durch die Hauptstadt und sorgte für unvergessliche Momente. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Einer der Hauptakteure der Feierlichkeiten war das junge Barcelona-Talent Lamine Yamal. Das 17-jährige Ausnahmetalent griff zum Mikrofon und sang Lieder des berühmten Künstlers Bad Bunny, was von den Fans mit Jubel empfangen wurde. Zusammen mit seinem engen Freund Nico Williams tanzte Yamal während der Parade und sorgte für eine ausgelassene Stimmung im Team.

Ferran Torres und sein einzigartiger Stil

Der Schütze des Siegtores, Ferran Torres, zog mit seinem Modestil alle Blicke auf sich. Der Stürmer erschien mit einer roten Kappe im Stil des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Auf der Kappe stand der Slogan „Make Spain Great Again“, was als eine besondere Anspielung auf den US-Präsidenten gewertet wurde, der den Spielern einen Tag zuvor die Medaillen überreicht hatte.

Die Feierlichkeiten erreichten ihren emotionalen Höhepunkt auf dem berühmten Madrider Cibeles-Platz. Kapitän Rodri wandte sich an die Fans und sprach über die Geschlossenheit, die hinter diesem Erfolg steht. In seiner Rede würdigte er besonders den Helden des Finales, Ferran Torres.

„Wir sind Weltmeister! Jetzt haben wir zwei goldene Sterne. Heute möchte ich an einen Menschen erinnern, der zu Unrecht kritisiert wurde, aber in die Geschichte des spanischen Fußballs eingegangen ist – Ferran. Diese Jungs sind einfach unglaublich“, sagte Rodri in seiner Rede. Zur Information: Die spanische Nationalmannschaft gewann ihren ersten Weltmeistertitel im Jahr 2010.

Auch Cheftrainer Luis de la Fuente bedankte sich bei den Fans und bezeichnete die 26 Spieler seines Kaders als die Besten der Welt. Er betonte, dass der Teamgeist Spanien erneut an die Spitze des Weltfußballs geführt habe. Laut Goal.com gilt dieser Sieg als Beginn einer neuen goldenen Ära für Spanien.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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