Lionel Scaloni reagiert auf Gerüchte über seine Zukunft bei Argentinien und Lionel Messi

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat auf die verschiedenen Gerüchte reagiert, die nach der Niederlage im WM-Finale um das Team kursierten, sowie auf Berichte über das mögliche Karriereende wichtiger Stars. Nach der 0:1-Niederlage im entscheidenden Spiel gegen Spanien hatten sich die Spekulationen über eine Krise innerhalb der Mannschaft verstärkt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit TyC Sports wies der Trainer Theorien über ein zerrüttetes Mannschaftsklima entschieden zurück. Insbesondere die Zukunft von Lionel Messi und Torhüter Emiliano Martinez in der Nationalmannschaft bereitet den Fans Sorgen. Scaloni betonte, dass die Spieler alles für das Trikot gegeben hätten und man auch bei einer Niederlage Größe zeigen müsse.

Lionel Messi und die Frage des Teamzusammenhalts

Lionel Messi, der nach dem Finale nicht an den Feierlichkeiten in Buenos Aires teilnahm, reiste direkt in seine Heimatstadt Rosario. Dies löste in den sozialen Medien Spekulationen über einen Konflikt zwischen dem Kapitän und dem Trainer aus. Scaloni bezeichnete solche Gerüchte jedoch als grundlos: „Ich verfolge die sozialen Medien nicht. Ich weiß nicht einmal, wovon Sie reden. Wir befinden uns auf einem völlig anderen Weg“, sagte der Experte.

Messi verbarg seine Emotionen nach der Niederlage auf seiner Instagram-Seite nicht. „Der Schmerz ist sehr tief und es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde heilt. Aber wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir zu den besten Mannschaften der Welt gehören“, schrieb der Spieler. Seine Worte lieferten keine klare Antwort darauf, ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen wird.

Die Zukunft des Trainers ungewiss

Über seine eigene Zukunft bei der Nationalmannschaft sprechend, bestätigte Lionel Scaloni, dass er bis Dezember beim Team bleiben werde, verhehlte aber nicht, dass seine Pläne danach ungewiss seien. „Nach solch großen Turnieren überdenkt man viele Dinge. Ob ich hier bin oder nicht, das Wichtigste ist Argentinien und der Zusammenhalt des Teams“, fügte er hinzu.

Der herzliche Empfang durch die Fans in der Nähe des Flughafens Ezeiza hinterließ beim Trainer einen großen Eindruck. Nach Scalonis Meinung ist es für ein Team, das mit einer Sieger-DNA lebt, schwer, eine Niederlage zu akzeptieren, aber sie sollte als Lektion für zukünftige Erfolge dienen. Derzeit arbeiten der argentinische Fußballverband und der Trainerstab an der Vorbereitung des Teams auf die neue Saison.

Zur Erinnerung: In den letzten Jahren hatte die argentinische Nationalmannschaft unter Scaloni mit dem Gewinn der Copa América und der Weltmeisterschaft eine Vormachtstellung im Weltfußball etabliert. Die Niederlage gegen Spanien wird als Ende dieser Erfolgsserie angesehen.