Die Luftfahrtindustrie hat einen weiteren großen Schritt in Richtung umweltfreundlicher Technologien gemacht. GE Aerospace hat weltweit erstmals ein mit einem hybridelektrischen Antriebssystem ausgestattetes Flugzeug in einer Höhe von 30.000 Fuß (ca. 9,1 Kilometer) erfolgreich getestet. Diese Höhe entspricht der Standardflughöhe moderner Passagierflugzeuge und signalisiert, dass die Technologie für echte kommerzielle Flüge bereit ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese historischen Tests wurden im Rahmen des von der NASA finanzierten Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) Programms durchgeführt. An dem Projekt waren neben GE Aerospace auch führende Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Boeing und BETA Technologies beteiligt. Für das Experiment wurde ein speziell modifiziertes Turboprop-Flugzeug vom Typ Saab 340B verwendet.

Technologischer Durchbruch und Langstreckenflug

Laut ixbt.com arbeitete das Hybrid-Antriebssystem während des längsten Testflugs über 2 Stunden lang ununterbrochen. Das System kombiniert eine Gasturbine mit elektrischer Energie und ermöglicht eine intelligente Lastverteilung zwischen beiden, je nach Flugphase. Dies trägt zu einer deutlichen Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei.

Die experimentelle Anlage umfasst komplexe technische Lösungen: Elektromotoren, Wechselrichter, Steuerungssysteme und das von GE Aerospace entwickelte CT7-Turboprop-Triebwerk gehören dazu. Zudem lieferte BAE Systems die Batterien für das Projekt, während Aurora Flight Sciences, ein Tochterunternehmen von Boeing, eine spezielle Gondel zur Unterbringung der Ausrüstung entwickelte.

Einzigartige Fähigkeiten des Hybridsystems

Während der Tests wurde nachgewiesen, dass die elektrische Einheit nicht nur den Propeller antreiben, sondern auch als Generator fungieren kann. Dies ermöglicht das Aufladen der Bordbatterien während des Fluges, was die Energieeffizienz bei Langstreckenflügen erhöht. Nach den Tests in den USA flog das Flugzeug über den Atlantik nach Großbritannien und nutzte dabei in allen Phasen den Hybridmodus.

Dieser Erfolg könnte auch für Länder, die ihre regionale Luftfahrt ausbauen, wie Usbekistan, in Zukunft von großer Bedeutung sein. Hybridflugzeuge, die weniger Kraftstoff verbrauchen und leiser arbeiten, helfen dabei, die Kosten auf Inlandsstrecken zu senken. Vertreter von GE Aerospace betonten, dass die erzielten Ergebnisse in das CFM International RISE Programm einfließen werden.

Das Hauptziel des CFM International RISE Programms ist es, den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu modernen kommerziellen Triebwerken um mindestens 20 Prozent zu senken. Diese erfolgreichen Tests sollen eine neue Ära in der "Dekarbonisierungs"-Strategie der Luftfahrt einläuten. In Zukunft ist geplant, solche Technologien nicht nur in kleinen Flugzeugen, sondern auch in großen Passagierjets einzusetzen.