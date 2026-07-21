Inter-Präsident reagiert auf Berichte über Bastonis möglichen Wechsel zu Al-Hilal

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Inter-Präsident reagiert auf Berichte über Bastonis möglichen Wechsel zu Al-Hilal

Der Präsident von Inter Mailand, Giuseppe Marotta, hat den Gerüchten um einen Transfer des Abwehrspielers Alessandro Bastoni zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal ein Ende gesetzt. In den letzten Tagen berichteten Sportmedien ausführlich darüber, dass der Verein aus Riad den talentierten italienischen Verteidiger verpflichten wolle. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge plant die Führung von Al-Hilal nach einer enttäuschenden Saison 2025/26 einen radikalen Umbruch des Kaders. In der vergangenen Saison konnte das Team lediglich den King Cup gewinnen. Aus diesem Grund möchte die Vereinsführung die Defensive für die kommende Spielzeit verstärken.

Der bekannte Insider Gianluca Di Marzio hatte zuvor berichtet, dass Al-Hilal-Trainer Simone Inzaghi (sollte er zum saudi-arabischen Klub wechseln) die Vereinsführung gebeten habe, genau Alessandro Bastoni zu verpflichten. Inter-Präsident Giuseppe Marotta dementierte diese Informationen jedoch in einem Interview mit 365Scores.

Inter will den Verteidiger nicht abgeben

Marotta betonte, dass bis dato kein offizielles Angebot für Bastoni vom saudi-arabischen Klub eingegangen sei. „Alle Berichte, die in den Medien kursieren, sind nichts weiter als Gerüchte. Unsere Position bezüglich Bastoni ist jedem bekannt“, fügte der Inter-Präsident hinzu.

Der Mailänder Klub sieht Alessandro Bastoni auch für die Saison 2026/27 als eine der tragenden Säulen des Teams. Die Führung von Inter hat offen erklärt, dass sie nicht die Absicht hat, den Verteidiger zu verkaufen, und plant, die Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen.

Barcelona und weitere große Transfers

Gleichzeitig gibt es auf dem Transfermarkt interessante Entwicklungen rund um den spanischen Klub FC Barcelona. Es heißt, die Katalanen arbeiten an der Verpflichtung von zwei Starspielern gleichzeitig — Joao Cancelo und Darwin Nunez —, um den Kader zu verstärken.

Al-Hilal hat unterdessen alternative Pläne zur Verstärkung der Innenverteidigung. Sollte der Transfer von Bastoni nicht zustande kommen, wird der Klub gezwungen sein, andere Kandidaten in Betracht zu ziehen. Laut 365Scores hat der Verein aus Riad bereits eine Liste mit mehreren hochkarätigen Verteidigern erstellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass saudi-arabische Klubs weiterhin Interesse an führenden europäischen Spielern zeigen, aber Großklubs wie Inter ihre Leistungsträger nicht so leicht ziehen lassen wollen. Die kommende Transferperiode verspricht vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sehr spannend zu werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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